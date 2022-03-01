С «Золотой шайбы» начинается путь к олимпийским медалям

Недавно на базе Ледового дворца «Чебоксары-Арена» завершилась битва за медали на соревнованиях юных хоккеистов «Золотая шайба» в средней возрастной группе среди городских команд 2009-2010 годов рождения, сообщили в Минспорте Чувашии.

За право выступить на всероссийском этапе турнира боролись четыре команды, которые прошли сквозь сито серьезных отборочных матчей — «Ястребы», «Скала», «ТУС» и «Юниоры».

По итогам мини-турнира ребята из «Скалы» стали бронзовыми призерами. А в решающем поединке за «золото» скрестили клюшки хоккеисты «Ястребов» и «Юниоров». В ожесточенной по накалу встрече победу одержали «Ястребы» со счетом 6:5.

После игр победителей и призеров наградили дипломами, кубками и сертификатами на приобретение хоккейных клюшек. Команды, занявшие первое и второе места в турнире, получили сертификаты на приобретение спортивного инвентаря в размере 100 и 50 тысяч рублей соответственно. Также победители удостоились путевки на всероссийский этап соревнований, который состоится с 18 по 25 марта в деревне Большой Суходол Нижегородской области.

КСТАТИ

Турнир «Золотая шайба» проходит в семи возрастных категориях среди городских и сельских хоккейных коллективов. Городские дружины уже определили победителей в своих группах — помимо «Ястребов», в юниорской (2005-2006 годов рождения) и старшей (2007-2008 годов рождения) возрастных группах первое место заняли хоккеисты столичного «Спартака», а среди самых маленьких ребят (2011-2012 годов рождения) победила команда «Спутник» из Новочебоксарска. Сельские дружины разыграют медали чуть позже.