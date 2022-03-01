Все игроки и тренеры покинули хоккейный клуб «Чебоксары»

Контракты расторгнут, а что дальше?

Не прошло и десяти дней после двух поражений хоккейного клуба «Чебоксары» от «Красноярских рысей», лишивших нашу дружину шансов на попадание в плей-офф первенства ВХЛ, как последовали серьезные кадровые изменения.

На днях стало известно, что команду «Чебоксары» покидают все игроки, тренерский и административный штаб. В ближайшее время между клубом и хоккеистами, тренерами, персоналом трудовые отношения будут завершены.

Печальное окончание нынешнего сезона, но что же клуб ждет в будущем? На данный момент точной информации о дальнейшей судьбе «богатырей» нет, существуют различные варианты развития событий. Вполне возможно, что команда, которая будет представлять нашу республику на ледовых аренах России в будущем сезоне, поднимется на дивизион выше и примет участие в чемпионате ВХЛ.

Редакция газеты «СЧ» следит за развитием событий.