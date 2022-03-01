10 марта. Республика в событиях и лицах

1910 — в д. Чувашские Отары Чебоксарского уезда Казанской губернии (ныне Звениговский район Республики Марий Эл) родился Никифор Николаевич Марков, Герой Советского Союза.

Работал матросом на судах Волжского пароходства, на судоремонтном заводе г. Звенигово. В Великой Отечественной войне участвовал с 1941 года, воевал на Юго-Западном, Степном, 3-м Украинском фронтах. Разведчик 496-й отдельной разведывательной роты 236-й стрелковой дивизии 46-й армии Степного фронта младший сержант Н. Марков в ночь на 26 сентября 1943 года в районе села Сошиновка севернее г. Днепродзержинска в составе разведывательной группы преодолел реку Днепр. В бою за плацдарм отважный земляк уничтожил восемь вражеских солдат, одного офицера и захватил ручной пулемет. Звание Героя Советского Союза присвоено 1 ноября 1943 года.

1934 – решением президиума Центрального совета Осоавиахима Чувашской АССР организован Чебоксарский республиканский аэроклуб. 22 июня ему присвоено имя Героя Советского Союза лётчика А.В. Ляпидевского. В годы Великой Отечественной войны воспитанники аэроклуба И.Н. Герасимов, Н.С. Захаров, А.С. Казаков, М.П. Карпеев, М.А. Сапожников, А.Г. Тухланов удостоены звания Героя Советского Союза, летчик-инструктор Г.М. Паршин – дважды. Воспитанница аэроклуба и работавшая здесь лётчицей-инструктором Е.С. Крутова с мая 1942 года воевала в качестве командира звена в 46-м гвардей­ском ночном бомбардировочном авиационном полку, погибла при выполнении боевого задания. В 1964 году переи­менован в авиационно-спортивный клуб, с 1995 года — Чебоксарский аэроклуб. В числе его воспитанников и инструкторов — известные парашютисты: чемпионы мира, СССР, России М.П. Костина, В.В. Коротков, А.А. Осипов, В.Л. Горшков, Е.П. Данилович, Г.Я. Хапкин.

1947 – в д. Нижние Панклеи Моргаушского района родился Платон Павлович Давыдов, заслуженный работник сельского хозяйства Чувашской АССР, заслуженный работник сельского хозяйства Российской Федерации. В 1981-2012 годах работал директором опытно-производственного хозяйства «Ударник» Всероссийского научно-исследовательского института картофельного хозяйства Российской академии сельскохозяйственных наук. Организовал внедрение индустриальной технологии возделывания картофеля и зерновых культур, прогрессивной технологии производства, хранения и использования кормов в животноводстве.

1951 – в д. Кудеснеры Урмарского района родился Василий Иванович Павлов, народный артист Чувашской Республики, заслуженный артист Российской Федерации. С 1971 года – в Чувашском государственном театре юного зрителя им. М. Сеспеля. Им создано более 100 ролей национальной, русской классической и мировой драматургии.

1954 – в д. Сятры Цивильского района родилась Гиана Александровна Романова, заслуженный мастер спорта СССР по легкой атлетике, семикратная чемпионка СССР, чемпионка Европы, призер Кубка мира в беге на 800 и 1500 метров, четырехкратная победительница Кросса наций в составе команды СССР.