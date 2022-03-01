9 марта. Республика в событиях и лицах

1934 – постановлением Совета Народных Комиссаров Чувашской АССР организован Институт повышения квалификации кадров народного образования. В 1938 году преобразован в Республиканский институт усовершенствования учителей, с 1993 года – Чувашский республиканский институт образования.

1985 – в д. Верхние Ачаки Ядринского района по инициативе председателя колхоза «Ленинская искра» Аркадия Павловича Айдака открылся Музей натурального хозяйства чувашского крестьянина XIX века. Включает дом с сенями и придворными постройками, здесь представлены орудия крестьянского труда верховых чувашей. В 1993 году присвоено звание «Народный музей».