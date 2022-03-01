«Богатыри» остались без плей-офф…

Хоккейный клуб «Чебоксары» сыграл решающие матчи в рамках второго этапа регулярного чемпионата первенства ВХЛ. Подопечные Сергея Нуржанова в битве за плей-офф скрестили клюшки с командой «Красноярские рыси». При оглушительной поддержке трибун нашим хоккеистам в двух матчах все же не удалось добиться победы. Хотя «богатыри» и в первой, и во второй встрече большую часть времени шли вровень с соперником. Только третьи периоды расставили все точки над «и».

В итоге — победы «рысей» со счетом 5:2 и 4:2.

«Были тяжелые игры. Ребята молодцы, до последнего сражались, — подчеркнул Сергей Нуржанов. — У нас подобралась неплохая команда. Мы показали хоккей, который нравится болельщикам, но сезон закончен…»