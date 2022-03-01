Международный женский день 8 Марта — отличный повод вспомнить о достижениях слабой половины человечества в политической, экономической и социальной областях. Их, которыми мы можем гордиться, в нашей стране во все времена было немало. Одна из них — первая женщина-космонавт Валентина Терешкова. Что интересно, и родилась она за два дня до 8 марта…

А нынче первая женщина генерал-майор, «Женщина столетия», Герой Советского Союза отмечает 85-летие со дня рождения. В честь нее в Шоршелах в Мемориальном комплексе летчика-космонавта СССР Андрияна Григорьевича Николаева пройдет образовательная программа «Космический взлет «Чайки» (Чайка — позывной Валентины Терешковой).

Вниманию посетителей мероприятия будут представлены выставка «Эй! Небо! Сними шляпу!» (скомпонована из фотографий, книг о прославленном космонавте, значков), лекция и документальный фильм «Чайка» (знакомят с биографией Валентины Владимировны, ее нелегким путем покорения космоса).

Напомним. Слова первой в мире женщины-космонавта «Я — «Чайка»! Как слышите? Прием…» мир услышал с далекой орбиты 16 июня 1963 года. Идея отправить в космос женщину принадлежит конструктору ракетно-космических систем, председателю Совета главных конструкторов СССР Сергею Королеву.

Поиск претенденток проходил по следующим критериям: парашютистка, возрастом до 30 лет, ростом до 170 см и весом до 70 кг. Из сотен кандидатур были выбраны пять: Жанна Еркина, Татьяна Кузнецова, Валентина Пономарева, Ирина Соловьева и Валентина Терешкова (она занималась парашютным спортом в Ярославском аэроклубе, к моменту отбора выполнила 90 прыжков). При выборе кандидаток на роль первой женщины-космонавта, кроме успешного прохождения подготовки, учитывались и политические моменты: Терешкова была из рабочих, тогда как, например, Пономарева и Соловьева — из служащих.

Валентина Терешкова провела в космосе 2 суток, 22 часа и 41 минуту. Кстати, до сегодняшнего дня она — единственная в мире женщина, совершившая космический полет в одиночку.

Этапы большого пути:

1937 — родилась в деревне Большое Масленниково Ярославской области.

1954 — после окончания школы пошла работать на Ярославский шинный завод, затем — ткачихой на комбинат «Красный Перекоп».

1962 — зачислена в отряд космонавтов.

1963 — полет на космическом корабле «Восток-6». Пять месяцев спустя вышла замуж за космонавта Андрияна Николаева.

1964 — у Николаевой-Терешковой родилась дочь Елена.

1966 — 1989 — депутат Верховного Совета СССР.

1968 — 1987 — председатель Комитета советских женщин.

1971 — 1990 — член ЦК КПСС.

1987 — 1992 — председатель президиума Союза советских обществ дружбы и культурной связи с зарубежными странами.

1989 — 1992 — народный депутат СССР.

1994 — 2004 — руководитель Российского центра международного научного и культурного сотрудничества при Правительстве РФ.

С 2011 — депутат Госдумы.

Имя Терешковой носит кратер на Луне, а ее позывной в космосе «Чайка» — малая планета. В 2000 году она была признана величайшей женщиной XX века.