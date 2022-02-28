АНАТОЛИЙ АКСАКОВ

председатель Комитета Госдумы по финансовым рынкам

«Нужно ли людям сейчас идти в банки и к банкоматам снимать наличные? Они, конечно, могут это делать, но смысла я в этом никакого не вижу, потому что Центральный банк обладает достаточным объемом ликвидности, ситуацию контролирует. Второе — национальная система платежных карт обрабатывает все транзакции, включая карты международных платежных систем, если их используют для осуществления платежей, переводов и так далее. Поэтому вся инфраструктура у нас создана, и она позволяет бесперебойно обслуживать население и предприятия… Несмотря на санкционные решения, которые вносятся Западом на протяжении последних десяти лет, ситуация находилась и будет находиться под контролем. Спокойно надо продолжать работать, никаких проблем с финансовым обслуживанием точно не будет».

(Из интервью «Парламентской газете»)