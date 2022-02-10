Поезд «Чувашия» станет двухэтажным

Первый двухэтажный состав фирменного поезда «Чувашия» повезет пассажиров из Москвы в Чебоксары 18 апреля, сообщается на сайте РЖД. Этой же весной сменят этажность и фирменные поезда, соединяющие столицу страны с Ульяновском и Йошкар-Олой. Поезда будут курсировать ежедневно, время отправления и прибытия останется прежним. Так, из Чебоксар пассажиры будут отправляться в 18.05 и прибывать на Казанский вокзал Москвы на следующие сутки утром. В обратном направлении состав поедет вечером с прибытием в столицу Чувашии в 8.56 следующего утра. «Замена одноэтажных вагонов на двухэтажные позволяет не только удовлетворить повышенный спрос пассажиров на поездки между субъектами страны (количество мест будет увеличено на 30%), но и дает возможность снизить стоимость билетов», — говорят в РЖД. Стоимость проезда в купе обновленного поезда «Чувашия» составит от 1738 рублей. Сейчас цена купейного билета стартует от 3320 рублей, плацкартный билет стоит 2273 рубля.