В Чувашии ведется работа по сбору материалов для электронной Книги памяти сел и муниципальных образований

Никто не будет забыт

Электронная Книга памяти будет создана Министерством обороны РФ в 2025 году к 80-летию Победы. В нее войдут имена всех участников войны, названия населенных пунктов с указанием количества участников войны.

В книгу планируется включить не только фамилии бойцов, но и другие сведения — фотографии, документы тех времен, письма, воспоминания. Предстоит установить имена защитников Родины, пропавших без вести, погибших на полях сражений и вернувшихся с фронта. Сбор сведений будет проходить у родственников, в музеях городов и районов, предприятий и организаций. Кроме этого, предстоит уточнить информацию, имеющуюся в базах «Мемориал» и «Подвиг народа».

Жителей Чувашии просят направлять информацию о своих родных и знакомых-фронтовиках на электронную почту БУ «Государственный исторический архив Чувашской Республики» Минкультуры Чувашии (на электронную почту: gia@rchuv.ru). Принимаются сканы (копии) фотографий, документов — солдатских (офицерских) книжек, похоронных извещений, наградных документов, писем и других официальных и неофициальных документов.