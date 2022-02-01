В Чувашии работают 12 мобильных офисов службы занятости

В этом году более трехсот безработных жителей Чувашии воспользовались услугами мобильных офисов республиканского Центра занятости населения. Из них почти 50 человек с помощью такой биржи труда на колесах нашли работу, сообщают в ведомстве. Всего в республике функционирует 12 мобильных офисов службы занятости: в Алатыре, Шумерле, в Батыревском, Вурнарском, Ибресинском, Козловском, Красноармейском, Мариинско-Посадском, Урмарском, Цивильском, Чебоксарском и Ядринском районах. Они оснащены всем необходимым техническим оборудованием и предоставляют такие же услуги, как и привычные центры занятости. Особенно востребованы передвижные офисы в отдаленных деревнях и селах, жителям которых бывает трудно добраться до центра занятости, поясняют в учреждении. Задействуют машины и при проведении профориентационных мероприятий для школьников. Все услуги в мобильных офисах предоставляются бесплатно.