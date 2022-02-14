В Чебоксарах подсчитали эффект от введения «европейских» ограничений скорости

Тише едешь — целее будешь

В конце сентября прошлого года в Чебоксарах на проспекте Максима Горького, а также на улицах Университетская, Энтузиастов и Калинина были установлены дорожные знаки «Ограничение максимальной скорости 40 км/час». Такое решение было принято по примеру многих европейских городов для снижения травматизма в авариях и шума на дорогах. Высокая скорость становится причиной каждого третьего ДТП, да и тяжесть последствий любой аварии растет пропорционально скорости автомобиля. И вот на днях специалисты отдела организации дорожного движения МБУ «Управление ЖКХ и благоустройства» проанализировали первые результаты нововведения.

Больше всего нареканий водителей вызвали знаки «40» на улице Калинина. И именно эта многополосная улица стала лидером рейтинга по сокращению дорожных инцидентов — здесь количество ДТП сократилось сразу на 62%. Отличные результаты по снижению аварийности показала и улица Университетская — здесь количество дорожных происшествий упало на 47%. Причем очевидно, что решающую роль здесь сыграли не сами знаки ограничения скорости, а перенастройка автоматических комплексов фотофиксации нарушений на этих дорогах.

При этом снижение аварийности произошло, несмотря на менее благоприятную погоду, — сравнивались три сухих и теплых месяца (июль, август и сентябрь) и три дождливых и гололедных (октябрь, ноябрь и декабрь). С июля по сентябрь на улице Калинина было зафиксировано 21 ДТП, а с октября по декабрь — 8. На Университетской было 13 аварий, стало 7. На Энтузиастов было 28, а стало 23 (хотя тут на количество аварий явно повлияло закрытие улицы Гражданской на ремонт). Зато на проспекте М. Горького число ДТП выросло. Судя по всему, при выявлении там очагов аварийности монтаж новых камер фиксации нарушений не заставит себя долго ждать.

На федеральном уровне разговоры о необходимости снижения скорости транспорта в городах начались еще в 2019 году. Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников попросил тогда премьер-министра Дмитрия Медведева снизить допустимую скорость на дорогах в населенных пунктах до 50 км/ч. Кувшинников полагал, что такая мера способствовала бы снижению числа ДТП. На автомобильных интернет-ресурсах сразу возникло много негатива — ехать с ненаказуемой скоростью в 80 км/час по городу и давить на газ там, где нет камер ГИБДД, многим было комфортно.

СПРАВКА «СЧ» Вероятность гибели пешехода в ДТП увеличивается с ростом скорости столкновения. Если водитель придерживался лимита в 40 км/час, то в 90% случаев участники аварии получат лишь легкие повреждения без угрозы для жизни. А если скорость выше 50 км/час, то вероятность смертельного исхода при столкновении превысит 90%.

Чебоксары стали одним из первых российских городов, где на самых «аварийных» магистралях появились «знаки 40». Это меньше, чем во многих городах Европы (например в Осло, Стокгольме, Копенгагене нельзя превышать скорость в 50 км/час, но при этом в России нештрафуемый порог — 20 км/час, а в названных городах — всего 3 км/час). Сурово ограничена скорость в Хельсинки — 30 км/час (на главных городских дорогах — 40-50). В Нью-Йорке можно ехать со скоростью 40 километров в час.

Мировой опыт, по мнению многих экспертов, урбанистов и просто путешественников свидетельствует в пользу снижения разрешенной скорости. Изменения аварийности в Чебоксарах в принципе это тоже подтверждают. Просто «полного излечения» не наступило. Аварий на той же улице Калинина по-прежнему много, и, похоже, не все из них были подсчитаны. Возможно, какие-то из них по-быстрому и незаметно для статистики оформили аварийные комиссары.

…И ГИБДД, и другие органы власти продолжают работу над снижением количества ДТП с пострадавшими. Регулярно анализируется ситуация и обновляется «реестр» очагов аварийности. Как следствие этой работы появляются новые комплексы контроля скорости, технические меры по успокоению дорожного трафика. Но, судя по всему, работы впереди море. На прошлой неделе привлекли к ответственности водителя на проспекте Тракторостроителей — его скорость была 138 км/час. На днях на улице Пирогова на ровном месте перевернулась «Газель». Знаменитое кольцо у «Шупашкара», несмотря на «коронацию» мощной иллюминацией, все равно регулярно атакуется влетающими в него «пилотами» (правда, как правило, нетрезвыми, что вообще отдельная тема для разговора). Так что до звания столицы безопасности на дорогах Чебоксарам пока далеко. Но, похоже, гораздо ближе, чем другим городам и Поволжья, и России.