В детской поликлинике Козловской ЦРБ завершился капремонт

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Чувашии. При входе в больницу оборудовали колясочную зону, в помещении заменили системы отопления, водоснабжения, а также электрику и сантехнику. Поставили новые окна и двери и обновили лестничные пролеты, приобрели новую мебель. Детская поликлиника обслуживает около трех тысяч подростков и детей и рассчитана на сто посещений в смену.
Опубликовано: 11 февраля 2022 г.
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