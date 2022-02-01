Парк Победы должен стать больше

Во всяком случае жители Чебоксар, пользователи портала «Открытый город», в своем подавляющем большинстве высказались против жилой или коммерческой застройки рядом с Парком Победы.

В январе был объявлен аукцион на земельный участок по улице Зои Яковлевой, находящийся в федеральной собственности (там сейчас стоит радиовышка). В социальных сетях и в обращениях к органам госвласти чебоксарцы активно возражали против возможного строительства коммерческих высоток рядом с местом памяти о Великой Отечественной войне. Поэтому администрация города приняла решение выяснить мнение горожан на портале «Открытый город».

В голосовании приняли участие 5184 пользователя. Из них 4025 человек (свыше 77%) на вопрос «Как должна развиваться территория рядом с Парком Победы в Чебоксарах?» ответили, что там самое место для парка, скверы или другого общественного пространства. 10,59% поставили галочку в графе «Культурная инфраструктура», еще 8,01% проголосовавших предпочитают видеть там спортивную инфраструктуру. За «Многофункциональный центр» отдали голоса 1,81% пользователей, а за «Многоэтажное жилищное строительство» — всего 0,85%. Еще 57 человек (1,1%) высказали свои предложения — обустроить здесь заповедную зону, построить Дворец водного спорта, аквапарк, горнолыжный комплекс…