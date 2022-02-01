В Козловке двое подростков вымогали деньги у местных жителей

Одному парнишке 15 лет, другому 16. В сентябре прошлого года они на улице города предложили знакомому 14-летнему подростку приобрести у них электронную сигарету стоимостью 1000 рублей. Когда тот отказался, младший из злоумышленников прислонил к его ноге электрошокер и ударил током. «Бравые» ребята потребовали, чтобы подросток передал им деньги и сообщили, что за каждый день просрочки он будет должен им 500 рублей. И о применении к нему дальнейшего насилия не забыли напомнить. А электронную сигарету вымогатели оставили при себе.

Позже мать потерпевшего, опасаясь последствий для своего сына, передала злоумышленникам 1500 рублей.

А они двумя днями позже аналогичным образом стали вымогать 2500 рублей у 26-летнего местного жителя. При этом старший из злоумышленников ударил потерпевшего кулаком по лицу, а младший — два раза электрошокером в шею и ногу. Молодой человек пообещал подросткам передать деньги позже, после чего обратился в правоохранительные органы. Юные вымогатели были задержаны и сопровождены под домашний арест, сообщили в СУ СКР по Чувашии.

Суд приговорил каждого из подростков к двум годам условного лишения свободы.