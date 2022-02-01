Мостовой переход. Чебоксары, 29 декабря 1981 года

Почти четыре года идет строительство плотины через Чебоксарку, год уже, как подняли уровень Волги, но монтаж инженерных сооружений продолжается, и вода, как мы уже говорили, сюда доберется еще не скоро.

Зато плотина перестала быть просто плотиной. «Издалека были привезены сюда массивные железобетонные конструкции. Вес каждой без малого двадцать тонн, длина почти двадцать метров», — писала наша газета в начале декабря 1981 года. «Конструкции, о которых мы ведем речь, положили начало монтажу мостового перехода над поймой реки Чебоксарки. А правильнее было бы сказать над будущим заливом».

Первая такая конструкция была уложена 17 ноября и, как мы видим, до Нового 1982 года успели уложить все, так что при желании можно было пройтись по ним до улицы Герцена. Ну а в дальнейшем, как и писала газета: «Мост свяжет центральную часть города с волжской набережной, музыкальным театром, с Московским районом. Он предназначается только для пешеходов. Здесь предусмотрены красивые парапеты, оригинальные фонари уличного освещения. Длина мостового перехода составит триста метров, мост явится и своего рода смотровой площадкой, откуда откроется широкая панорама обновленных Чебоксар».

В 1984 году, к 515-летию города мост был открыт, понятия «плотина», «мостовой переход» постепенно исчезли из лексикона — остался просто пешеходный мостик. Интересно — в левой части будущего залива еще, как говорится «конь не валялся», а в правой уже видны очертания будущей Исторической набережной, а ведь в первую очередь именно левая (верхняя) часть залива заполнится водой.

Но на самом деле работы велись и в этой части залива, просто подпорную стенку в верхней части залива начали строить со стороны улицы Урицкого. Видите нечто вроде дороги, идущей параллельно возводимой стенке? Это остатки бывшей улицы Баумана, по которой еще полтора года назад ходили троллейбусы. Только к середине 1980-х подпорная стенка опояшет всю верхнюю часть залива, параллельно ее строительству будет расчищаться и замываться песком русло речки Чебоксарки, и в 1987 году в центре города образуется водное пространство.

Еще через пару лет здесь появится рыба, и рыбаки, стоя летом на пешеходном мостике, будут таскать довольно-таки крупных окуней. А за наживкой спускаться вниз, по другую сторону мостика, где в многочисленных протоках, заросших камышом и ивняком, наряду с лягушками, утками и прочей живностью, водились пиявки — на них-то и клевал окунь.

Словом, до «рыбалки» оставалось не так уж и много времени, а вот если заглянуть лет на сорок вперед, то изрытая земля справа на фотографии — это ни что иное, как детская игровая площадка между нынешними Советской набережной и Президентским бульваром.

Текст и обработка фотографий Владимира Трофимова