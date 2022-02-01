Чувашские товаропроизводители выходят на маркетплейсы

Подключение производителей и торговых организаций к маркетплейсам и системам быстрой доставки товаров должно повлиять на сдерживание роста цен. На еженедельном совещании в Доме правительства Глава республики призвал использовать современные форматы для продвижения местной продукции, по приемлемой стоимости.

В январе выросли цены на хлеб из ржаной муки, чай черный байховый, плодоовощную продукцию, вермишель, сахар-песок, макаронные изделия, соль поваренную пищевую, рис шлифованный, колбасу вареную, говядину, масло сливочное. Снизилась стоимость сметаны, творога, пшена, свинины, молока, кур охлажденных и мороженых, яиц, свёклы столовой, лука репчатого.

«Уровень цен – это конечный результат нашей большой совместной работы по организации деятельности в различных сферах в рамках обеспечения деятельности всей товаропроводящей цепочки того или иного продукта», – подчеркнул Глава Чувашии Олег Николаев.

Подорожание продуктов обусловлено ростом цен производителей и оптовых поставщиков. В числе главных факторов называют ослабление курса рубля, увеличение стоимости горюче-смазочных материалов, повышение ставок акцизов на нефтепродукты.

Для принятия своевременных мер по предотвращению роста цен в республике ведется еженедельный мониторинг потребительских цен на продовольственные товары. Также в Чувашии увеличилось количество площадок и торговых мест для продажи сельскохозяйственной продукции, что положительно сказывается на конкуренции.