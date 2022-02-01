Что нам стоит рафинад посеять?..

Интерес к очередной книге появился после случайно услышанного в троллейбусе разговора двух дам «бальзаковского» возраста. Одна другой советовала почитать внучке книжку: «Зачем будешь сама что-то придумывать и объяснять? Возьми «Два внука и сахарная наука». Там все растолковано». Вот так случай открыл для меня Николая Шестакова. Уверен, что не только я, но и многие читатели впервые слышат это имя. И знаете, как много мы потеряли?!

В объявленный Главой Чувашии Год выдающихся земляков самое время вспомнить об этом уроженце города Алатыря (так утверждается на соответствующей странице портала «Культурное наследие Чувашии»; по другим данным, более достоверным, он родился в селе Барышская Слобода, а в Алатыре провел лишь детские годы). Правда, тут возникает вопрос трактовок понятия «земляк». Родившийся под самый занавес XIX века, в момент образования Чувашской автономии не проживавший на ее территории, да и по национальности не чуваш… Стоит ли при таком раскладе считать его своим? Не знаю как другим, но для меня он — свой, ведь здесь прошли его детские годы. Поэтому и пишу без всяких сомнений.

Сразу факт из биографии: Шестаков поступил в Симбирскую мужскую гимназию, но был исключен из-за увлечения сценой. Заметьте: не за политику, которой модно стало тогда увлекаться, а сценой! Курс гимназии сдал экстерном в 1913 году. В 1914–1918 годах — студент историко-филологического факультета Казанского университета. Именно в этот период состоялся литературный дебют Николая.

СПРАВКА «СЧ» Николай Шестаков родился 1 февраля (по новому стилю) 1894 года. Первая публикация — в «Сборнике студенческого литературного кружка при Казанском университете» (1915), потом стихи печатались в казанской периодике, в альманахе «Провинци-альная муза» (Казань, 1919). Активно публиковался в колчаковской прессе (в том числе под псевдонимом «Барыба») Омска, Перми, Новониколаевска; в альманахе «Арпоэпис» (Новонико-лаевск, 1921). С середины 1920-х годов работает как детский поэт.

Один из основоположников советской детской драматургии. Первую пьесу написал в 1928 году. Именно драматургия принесла Николаю Шестакову известность. Ежегодно в театрах страны шли две-три премьеры по его произведениям. А некоторые театры юного зрителя (Куйбышевский, Тульский, Астраханский) открывались премьерными спектаклями по его произведениям. В 1936 году по сценарию Н.Я. Шестакова на Киевской киностудии «Украинфильм» режиссерами Г. Затворницким и Л. Френкелем снят фильм «Том Сойер». В 1975 году по сказке Николая Шестакова был снят фильм «Финист — Ясный Сокол».

Как и у многих коллег по перу, его творческая судьба началась со стихов. Но, в отличие от целого ряда своих собратьев, он, что называется, поймал свою волну. Николай Шестаков — очень и очень известный в свое время человек. И очень плодовитый: целых 15 поэтических книжек увидело свет под его авторством («Два внука и сахарная наука», «О машинах на резиновых шинах», «Строк двести про книжкины болести», «Вся стая, кроме трамвая», «Про удалого Кольку Соколова» и другие). Добавим ко всему прочему и такой штрих: Николай Шестаков — автор слов первого гимна детского пионерского лагеря «Артек».

Одна из первых книжек Николая Шестакова посвящена истории создания сахара. Да-да, того самого сладкого песка, который мы по несколько раз на дню бухаем ложечками в чай, помешиваем и наслаждаемся вкусом… Как он получается из невзрачной свеклы — вы можете такое объяснить? Проблематично? А зачем что-то придумывать и заново изобретать велосипед? Все гениальное — просто… И нужно-то немного, оказывается: взять да и прочитать небольшое, уместившееся всего на нескольких страницах повествование.

Читать лучше всего в кругу семьи, вслух, чтобы и дети послушали. Хотя и взрослым будет крайне полезно! И времени много не отнимет, и учебным пособием на первый раз послужит. Что называется, три в одном. Или даже, как гласит народная мудрость, одним махом семерых убивахом. Потому что здесь помимо прочего еще и рационализм человеческий показан, и детское стремление быть полезным, и непреходящий интерес к познанию нового.

Не поленился я, сосчитал даже количество строк — 253 всего вышло. И вот эти две с половиной сотни стихотворных строк — где неброскими штрихами, где развернутым полотном — выхватили эпизод жизни советского общества первой половины 1920-х годов.

Здесь сообщения и о строительстве новых заводов, и о расширении посевных площадей под новые виды культур, а заодно эйфорический энтузиазм масс, верящих в созидательную силу труда. Оглядываясь спустя целый век, конечно, многое кажется наивным и простым. И в то же время автору удалось этой внешней простотой раскрыть сложный процесс расширения сельхозугодий под сахарную свеклу и технологию производства сахара. Нашлось здесь место и добродушному юмору: на предложение посеять на своем участке земли сахар: «Ну, ну! — засмеялся дед, — // Спасибо тебе за совет! // Только у нас, товарищ, такой привычки нет. // Мы не сеем сахар на ниве, // А покупаем его в кооперативе». Пришлось приезжему растолковать хозяину, что да почем.

Вот совсем захвалил книгу. Не переборщить бы с эмоциями. Поэтому чуть-чуть дегтя в бочку с медом: прочтите книжку в первый раз для себя и про себя, а уж потом — вслух детям. Не пренебрегайте этим советом. Ритмика стихов проста, но местами рифсложение рваное. Да и ударения в концевых словах не всегда соответствуют нынешним. Поэтому и рекомендую: потренируйтесь сначала для себя, а уж потом несите свет в массы.

Здесь главное содержание, а не форма. Сейчас вообще бы, наверное, такое за высокохудожественную литературу не сочли… Ну и пусть! Чем твердолобое философствование, понятное лишь творцу и кучке его почитателей, лучше уж вот такое непритязательное, легкое повествование. Доступным языком о технологических цепочках, производственных нюансах, да еще и о детской целеустремленности к созиданию — это то, чего сейчас очень не хватает. И как пророчески звучит определенный самим Николаем Шестаковым жанр своего произведения — «Сказка». Сказка она и есть. Но сказка со счастливым концом, как и положено.

Сегодня пришлось немного отступить от правил и рассказать о книге, которую «вживую» в руках подержать не пришлось — поскольку момент выхода этой книги в свет и наши дни разделяет без малого столетие. При всем желании оказаться владельцем такого раритета просто не суждено. Поэтому всей семьей мы читали выложенный в интернете общедоступный текст. Конечно, это далеко не то же самое, что держать в руках отдельный томик, но за неимением иного…

А книжка, по нашему всеобщему признанию, замечательная! Правда, к сожалению, особых очередей желающих прочитать такие произведения, судя по статистике обращений, не наблюдается. Нет какого-либо интереса и со стороны издателей. А жаль…

ВОПРОСЫ О КНИГЕ

1. Что за «первая ступень», в которую бегают каждый день ребятишки? В тексте ответа нет, но не поленитесь, загляните хотя бы в интернет.

2. Что такое «ВСНХ», представитель которого уговорил деда сеять свеклу?

3. Почему вышло так, что внуки подняли рев: «Не хотим домой возвращаться, // Хотим на заводе остаться!»?

Федор Козлов