В период дистанционного обучения школьники стали чаще попадаться за рулем

Около трех часов ночи дежурный экипаж отделения ГИБДД ОМВД России по Козловскому району обратил внимание на автомашину ВАЗ-2115 на трассе М-7 «Волга». Включенный инспекторами спецсигнал и требование по громкой связи принять вправо и остановиться ночной гонщик проигнорировал. После пары километров преследования он бросил машину и попытался убежать по полям, но оказался не силен в кроссе по сугробам в полметра высотой…

Чтобы составить материалы в отношении нарушителя, пришлось вызывать его маму: водителю оказалось всего 16 лет, а машина, которой он управлял, ни за кем не была зарегистрирована. Номера «пятнадцатой» были изъяты, сам автомобиль, который, по словам подростка, он купил у знакомого, отправлен на специализированную стоянку. По словам инспектора районного отделения ГИБДД Олега Ершова, во время оформления материалов на ее старшего сына за управление без прав, невыполнение требования об остановке, незарегистрированное транспортное средство и отсутствие страховки многодетная мама не проронила практически ни слова. Неужели ей непонятно, какому риску подвергал себя несовершеннолетний водитель без прав и какого-либо опыта, к тому же в условиях зимней дороги?!

Такого же возраста горе-ездок был задержан экипажем ОГИБДД межмуниципального отдела МВД России «Батыревский» на въезде в село Шемурша. В десятом часу вечера водитель ВАЗ-2105 как-то нервно отреагировал на приближение патрульной машины, повернув куда-то в сторону. За рулем оказался 16-летний юноша, который вместе со своим братом-близнецом прибыл из Ульяновска(!). В период «дистанционки», которую отдельные учащиеся, видно, восприняли как внеочередные каникулы, подростки решили навестить проживающую в Шемурше бабушку, причем машину без спроса забрали у своих приятелей. Легковушка, к слову, тоже не была зарегистрирована должным образом. Составлены соответствующие административные материалы. «Пятерку» придется вызволять со специализированной стоянки. Обстоятельства инцидента устанавливаются…