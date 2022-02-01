Сергей Башкиров снова в строю

Ситуация с оказавшимся в изоляции в Пекине тренером мужской сборной России по биатлону Сергеем Башкировым разрешилась благополучно: вслед за положительным тестом на коронавирус уроженец Чебоксар сдал отрицательный. 44-летний специалист продолжил готовить команду к Олимпиаде.

Однако участники Игр-2022 продолжают готовиться к соревнованиям в состоянии неопределенности: вирус может настигнуть каждого. Свежий пример — биатлонистка российской олимпийской команды Валерия Васнецова. Находясь в Пекине, она дважды сдала положительный тест на COVID-19 и в итоге пропустит долгожданную для нее Олимпиаду. При этом из Москвы в столицу Пекина она вылетела со второй попытки, поскольку сначала из-за технических проблем не смогла получить QR-код.

Ряды тех, на кого была сделана ставка, редеют в составах команд по разным видам спорта и разных стран. А оргкомитет Олимпиады ежедневно рапортует о десятках новых выявленных случаях заражения коронавирусом в Пекине — как среди спортсменов, так и тренеров, а также официальных лиц команд.

Возвращаясь к биатлону отметим, что на прошлой Олимпиаде в Пхенчхане в 2018 году Россию в этом виде спорта представили всего четыре спортсмена. Это стало эхом допингового скандала, в результате чего российская делегация тогда приехала в усеченном составе. Среди биатлонистов в Южную Корею приехала уроженка Чебоксар Татьяна Акимова, выступающая нынче за Тюмень. Правда, медалей ей тогда завоевать не удалось.