Тренер Сергей Башкиров находится в Пекине на изоляции после положительного теста на ковид

Первый тест на COVID-19 тренера сборной России по биатлону, уроженца Чебоксар Сергея Башкирова дал положительный результат. 44-летний Башкиров, который уже успел прилететь в Пекин для работы на зимней Олимпиаде, находится на изоляции и ждет результата второго теста.

Глава пресс-службы Союза биатлонистов России Сергей Аверьянов написал в своем Telegram-канале, ретранслировав слова Башкирова: «Покормили: рис, креветки, условия хорошие». «Сергей Башкиров передает всем привет и благодарит за пожелания доброго здоровья! Держим за него кулаки, ждем результатов второго теста!» — написал также Аверьянов. Коронавирусом в составе сборной России по биатлону заразился и руководитель сервис-группы Александр Печерский. Об этом стало известно еще перед его вылетом в Пекин, на Олимпиаду он уже не отправится.