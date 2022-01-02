Ковид опасен и ребенку

Поэтому детей надо защищать

В начале пандемии врачи не наблюдали массового тяжелого течения ковида у детей и подростков. Поэтому не без основания считали, что если они и заражаются коронавирусом, то в большинстве своем болеют бессимптомно, в отличие от взрослых и особенно пожилых людей, на лечение которых были брошены все силы.

Однако вирус мутирует — с каждой новой волной заболевало все больше детей, а с появлением штамма «омикрон» стало ясно, что оставлять их без защиты нельзя. На сегодняшний день единственная возможность защитить ребенка от тяжелого течения инфекционной болезни — это сделать ему прививку.

По словам главного иммунолога республики Нины Рассказовой, в ноябре прошлого года была зарегистрирована вакцина от ковида для детей «Спутник М». Этот препарат по своему составу практически такой же, как и хорошо известный «Спутник V», но доза действующего вещества там в пять раз ниже. Состоит она из двух компонентов, которые вводят юным пациентам от 12 до 17 лет с интервалом в 21 день.

КСТАТИ В Чувашию уже поступило 960 доз замороженной вакцины «Спутник М», которая хранится в специальных морозильных камерах, ими сейчас оснащены прививочные кабинеты детских поликлиник. Прививать юных чебоксарцев будут на базе детских поликлиник № 1 и № 2, для этого в столице республики выделено 400 доз. Еще 560 доз распределят по районам.

Почему подросткам стоит сделать прививку? Если в 2020 году в республике заболели чуть более тысячи ребятишек, которые перенесли инфекцию довольно легко, то в этом году пришлось госпитализировать уже более 300 детей. Это при том, что с начала года прошло меньше месяца!..

Подростки — очень активная часть населения, они много передвигаются и контактируют с другими людьми, добираясь после школы в кружки, секции, просто гуляя с друзьями. А значит, заразившись вирусом, становятся невольными его распространителями. Особенно если болезнь не проявляет себя тяжелыми симптомами в виде высокой температуры, диареи или катаральными явлениями.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ В республике ситуация хоть и осложнилась, но число госпитализированных остается почти вдвое ниже числа больных, находящихся на амбулаторном лечении. А как мы помним заявление председателя Правительства Российской Федерации Михаила Мишустина, именно «госпитализация сегодня — это основной показатель опасности вируса. Пока мы не наблюдаем такой же доли тяжелых случаев болезни, как в ситуации с «дельтой».

Даже бессимптомное течение болезни, как отмечают доктора, не гарантирует отсутствие осложнений. У подростков стал появляться мультисистемный воспалительный синдром, который в прошлые годы был только у малышей с тяжелой формой ковида. Проблема в том, что этот синдром не сопутствует заболеванию, что было бы понятно, а возникает на фоне полного здоровья через два-три месяца после легко перенесенной инфекции. И уже в этот момент ПЦР не определяет вирус SARS-CoV-2. Этот синдром повышает риски тромбозов, инфарктов, воспаления сосудов.

Постковидные осложнения проявляются не только слабостью, утомляемостью, отсутствием аппетита, они могут затронуть любой орган, а также центральную нервную систему. У детей снижается способность обучаться, усваивать новую информацию. В выпускных классах это может сильно осложнить им жизнь, нарушить планы на получение дальнейшего образования.

Кроме того, субфебрильная температура 37,2 — 37,4, которая держится довольно долго, изнуряет ребенка, снижает качество жизни. Таким детям приходится часто посещать поликлинику, что в сезон острых респираторных заболеваний чревато заражением разными инфекциями, которые далеко не безопасны для ослабленного организма.

СПРАВКА «СЧ» Вакцина «Спутник М» для детей уже внесена в национальный календарь прививок по эпидемическим показаниям. В стране вакцину получили более трех тысяч детей. Реакция на нее не отличается от реакций на другие прививки: болезненность в месте введения препарата, подъем температуры, гриппоподобное недомогание, слабость, головная боль. Эти симптомы проходят в течение 2-3 дней, были случаи, когда реакции на введение вакцины не наблюдалось.

Прививку детям будут делать не просто с согласия родителей. Они должны написать заявление с просьбой вакцинировать их сына или дочь в произвольной форме на имя главного врача. И вакцину введут только после осмотра педиатра. Главный иммунолог республики советует сопровождающим ребенка взрослым внимательно выслушать врача, задать ему вопросы, если что-то покажется непонятным. Например, какое лекарство можно дать ребенку, чтобы сбить температуру или купировать головную боль. После укола в течение получаса нужно оставаться в поликлинике, чтобы врач убедился, что все прошло успешно и помощь не потребуется. Два дня после прививки стоит посидеть дома, не посещать школу, кружки и спортивные секции.

МЕЖДУ ТЕМ Взрослым жителям республики, которые сделали прививку более полугода назад, необходимо пройти ревакцинацию. Сейчас в Чувашию поступило 20 тысяч доз «Спутника Лайт». В ближайшие дни они будут распределены по прививочным кабинетам.

И еще немного о защите. Нужно вспомнить, что сейчас сезон гриппа и других острых респираторных вирусных заболеваний, которые дают серьезные осложнения. Поэтому не стоит без необходимости появляться в людных местах, а посещая их, необходимо соблюдать дистанцию в полтора метра и обязательно надевать маску, особенно в городском транспорте.

Кроме того, эпидемиологи предупреждают, что люди, переболевшие ковидом, вызванным одним штаммом, могут инфицироваться и заболеть другим: сейчас их циркулирует сразу несколько, в том числе «дельта» и «омикрон». Поэтому нам всем нужно применять меры предосторожности, беречь себя и других.