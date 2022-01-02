В Чебоксарах вновь объявили мобилизацию волонтеров

В столице Чувашии возобновилась работа штаба «Мы вместе», осуществляющего помощь людям в период сложной эпидемиологической ситуации. По поручению главы администрации Чебоксар Дениса Спирина мэрия ищет добровольцев, которые будут помогать пожилым гражданам, входящим в группу риска и находящимся дома на самоизоляции.

Добровольцы будут доставлять им продукты питания, необходимые медикаменты и другие предметы первой необходимости. «Набор волонтеров только начался, а у нас за первые сутки уже поступило больше 50 заявок от добровольцев, желающих помочь», — рассказал координатор волонтерского центра Чебоксар и начальник отдела молодежного и общественного развития администрации Чебоксар Станислав Трофимов. Желающих наберут в течение этой недели.

Присоединиться к движению может любой житель региона старше 18 лет. Помимо этого кандидаты не должны иметь проблем со здоровьем, быть вакцинированными, ведь контактировать придется с большим количеством людей. Также добровольцы должны быть активными и иметь большое желание помогать. Все прошедшие отбор волонтеры пройдут специальное обучение.

По словам начальника отдела молодежной политики Министерства образования и молодежной политики Чувашии Елены Янеевой, в общей сложности в республике сейчас готовы работать по заявкам около тысячи волонтеров.