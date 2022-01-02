Крупная партия вакцины «Спутник Лайт» поступила в Чувашию

На аптечный склад ГУП «Фармация» поступило более 20 тысяч доз вакцины «Спутник Лайт». В ближайшие дни вакцина будет распределена между медицинскими организациями.

Министерство здравоохранения Чувашской Республики напоминает, что однокомпонентная вакцина «Спутник Лайт» предназначена для ревакцинации, а также для вакцинации ранее переболевших коронавирусной инфекцией.

В условиях распространения нового штамма «омикрон» и циркуляции штамма «дельта» Минздрав Чувашии напоминает о необходимости пройти вакцинацию и своевременную ревакцинацию от коронавируса. По данным российских и зарубежных исследований, российская вакцина «Спутник V» в сочетании с ревакцинацией «Спутником Лайт» через 6 месяцев, надежно защищают от тяжелого течения заболевания.

С актуальными графиками мобильных и стационарных пунктов вакцинации можно ознакомиться на medicin.cap.ru и сайтах медорганизаций. Для получения прививки, при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, СНИЛС и медицинский полис. к месту. После осмотра врача и при отсутствии противопоказаний пациенту введут вакцину.