Крупная партия вакцины «Спутник Лайт» поступила в Чувашию

Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

На аптечный склад ГУП «Фармация» поступило более 20 тысяч доз вакцины «Спутник Лайт». В ближайшие дни вакцина будет распределена между медицинскими организациями.

Министерство здравоохранения Чувашской Республики напоминает, что однокомпонентная вакцина «Спутник Лайт» предназначена для ревакцинации, а также для вакцинации ранее переболевших коронавирусной инфекцией.

В условиях распространения нового штамма «омикрон» и циркуляции штамма «дельта» Минздрав Чувашии напоминает о необходимости пройти вакцинацию и своевременную ревакцинацию от коронавируса. По данным российских и зарубежных исследований, российская вакцина «Спутник V» в сочетании с ревакцинацией «Спутником Лайт» через 6 месяцев, надежно защищают от тяжелого течения заболевания.

С актуальными графиками мобильных и стационарных пунктов вакцинации можно ознакомиться на medicin.cap.ru и сайтах медорганизаций. Для получения прививки, при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, СНИЛС и медицинский полис. к месту. После осмотра врача и при отсутствии противопоказаний пациенту введут вакцину.

Опубликовано: 26 января 2022 г.


Читайте также:

В Чувашии прошли учения медперсонала при появлении больных коронавирусом
Цитата номера
На правительственной планерке обсудили рост экономики, производство медицинских масок и строительств...
Соревнования переносятся до особого распоряжения
Чистые руки, маска и мыло. COVID-19 в вопросах и ответах
В московских аэропортах контролируют здоровье прилетающих пассажиров
Первый случай заражения коронавирусом зарегистрирован в Чувашии
В Чебоксарах дезинфицируют общественный транспорт

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.