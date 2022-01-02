ОЛЕГ НИКОЛАЕВ

Глава Чувашии

«Сегодня свыше 64 тысяч студентов получают свои знания и трудовые компетенции в 18 техникумах, колледжах и 13 организациях высшего образования республики. Ежегодно представители Чувашии принимают участие в молодежных форумах, достигая там блестящих результатов. По итогам Молодежного форума ПФО «iВолга» в 2021 году молодежь Чувашской Республики выиграла 5 грантов на общую сумму 1,6 млн рублей. На Всероссийском фестивале «Российская студенческая весна» делегация Чувашии завоевала 11 наград и вошла в ТОП-10 среди 77 регионов России… Фестивали и форумы, молодежные слеты и социальные проекты — ни одно из этих событий не обходится без мощной поддержки студентов-волонтеров. Сегодня их в Чувашии свыше 32 тысяч человек. В этот праздничный день желаю всем студентам сохранить неиссякаемый оптимизм, оставаться энергичными и открытыми всему новому!»

(Из поздравления с Днем российского студенчества)