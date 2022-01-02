Цитата номера

Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

ОЛЕГ НИКОЛАЕВ
Глава Чувашии

«Сегодня свыше 64 тысяч студентов получают свои знания и трудовые компетенции в 18 техникумах, колледжах и 13 организациях высшего образования республики. Ежегодно представители Чувашии принимают участие в молодежных форумах, достигая там блестящих результатов. По итогам Молодежного форума ПФО «iВолга» в 2021 году молодежь Чувашской Республики выиграла 5 грантов на общую сумму 1,6 млн рублей. На Всероссийском фестивале «Российская студенческая весна» делегация Чувашии завоевала 11 наград и вошла в ТОП-10 среди 77 регионов России… Фестивали и форумы, молодежные слеты и социальные проекты — ни одно из этих событий не обходится без мощной поддержки студентов-волонтеров. Сегодня их в Чувашии свыше 32 тысяч человек. В этот праздничный день желаю всем студентам сохранить неиссякаемый оптимизм, оставаться энергичными и открытыми всему новому!»

(Из поздравления с Днем российского студенчества)

Опубликовано: 24 января 2022 г.


Читайте также:

В Чебоксарах прошел Всероссийский изобразительный диктант
Временно исполняющим обязанности Главы Чувашии назначен Олег Николаев
В школу — по клику: в Чебоксарах началась запись в первые классы
Олег Николаев: «Нам надо сконцентрироваться, прежде всего, на достижении национальных целей..."
Олег Николаев заявил о намерении повысить эффективность консультативно-совещательных органов при Гла...
Врио Главы Чувашии Олег Николаев провел свою первую еженедельную правительственную планерку
Финалистами конкурса «Лидеры России» стали четыре представителя Чувашии
Цитата номера

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.