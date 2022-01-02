Производство RDF-топлива в Новочебоксарске будет ориентировано на ГК «Евроцемент»

В Новочебоксарске намечается строительство завода по производству RDF-топлива, получаемого из измельченных горючих компонентов — пластика, бумаги, текстиля, древесины, резины и других. Его используют для производства электрической и тепловой энергии. Современные технологии позволяют обеспечить экологическую безопасность альтернативного топлива из ТКО.

Этот проект обсуждался на совещании в Доме правительства по теме новой концепции развития системы обращения с твердыми коммунальными отходами в республике, которое провел Глава Чувашии Олег Николаев. В совещании участвовали представители Российского экологического оператора (РЭО).

Как отметил Глава, «строительство такого завода имеет важное значение для достижения должного показателя утилизации твердых коммунальных отходов. Это даст возможность минимизировать объемы их захоронения и получить экономический эффект». В настоящее время РЭО проводит работу по заключению соглашений с предприятиями, которые могут потреблять альтернативное топливо. Прежде всего это актуально для цементной промышленности.

«В республике мы рассматриваем возможность размещения объекта по производству RDF-топлива для нужд одного из цементных заводов группы «Евроцемент». Принципиальное соглашение с заводами по потреблению достигнуто, сейчас идет выработка тарифных историй, порядка и объемов этого топлива. Ведем переговоры с компаниями, которые занимаются переработкой отходов, как потенциальных поставщиков сырья для RDF-топлива», — сказал директор по технологиям — руководитель департамента РЭО Олег Шияновский.

Олег Николаев поставил задачу перед заинтересованными органами власти совместно со специалистами РЭО конкретизировать дальнейшие этапы реализации проекта. По его поручению в действующую территориальную схему обращения с твердыми коммунальными отходами внесут изменения.

ОЛЕГ НИКОЛАЕВ,

Глава Чувашии: «С учетом наработанного опыта, который имеется в Российской Федерации, от трендов и планов развития технологий в этой области необходимо выработать изменения в территориальную схему обращения с твердыми коммунальными отходами и, конечно же, запустить широкое обсуждение этих изменений с населением Чувашской Республики. Самые главные наши цели — это, прежде всего, обеспечить максимальную сортировку и переработку мусора таким образом, чтобы это было экологично и безопасно».

В настоящее время на территории республики действует 11 объектов размещения отходов, включенных в госреестр, и два мусоросортировочных комплекса в Чебоксарах и Новочебоксарске мощностью по 150 тыс. тонн в год каждый. «Количество отходов, проходящих сортировку из общей массы ТКО объемом 255 тысяч тонн в год, составляет 65% всех отходов республики, утилизируется около 2% отходов. При этом мощности наших полигонов практически исчерпаны», — констатировал министр природных ресурсов и экологии Эмир Бедертдинов.

В рамках регионального проекта «Комплексная система ТКО» в Чувашии к 2025 году доля направленных на утилизацию отходов должна составлять не менее 8% в общей массе ТКО, а доля обработанных и отсортированных — 81,9%. В то же время по Указу Президента России к 2030 году необходимо обеспечить стопроцентную сортировку мусора и снижение объемов отходов, направляемых на полигоны, в два раза. При действующей территориальной схеме обращения с отходами данные показатели не могут быть выполнены, констатировал министр.

Новая концепция должна кардинально изменить потоки отходов и оснастить республику дополнительными мусороперегрузочными станциями с элементами сортировки. При этом заместитель генерального директора ППК РЭО Алексей Макрушин предложил отказаться от планов создания маленьких сортировочных комплексов. «Неэффективно делать маленькие сортировки, потому что это ручной отбор вторичных ресурсов, что дает низкие показатели утилизации. По возможности необходимо создавать крупные объекты, на которых помимо отбора вторичных ресурсов еще будет осуществляться компостирование и производство топлива.

Надо вести речь о том, чтобы доводить имеющиеся объекты до тех требований, которые к ним предъявляются», — сказал он. И сообщил, что РЭО поддерживает создание большого объекта по обработке и утилизации отходов на юге республики.

Глава Чувашии также распорядился заложить и обозначить в новой территориальной схеме обращения с ТКО перспективы тарифного регулирования в части снижения платы населения при раздельном сборе мусора или сдаче отходов через пункты вторсырья. Об этом сообщает пресс-служба Администрации Главы республики.