Подведены итоги голосования за самые значимые культурные события 2021 года

Автор: Мария ГотлибВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет
Глава республики Олег Николаев подчеркивает, что работы Праски Витти уже давно стали национальным достоянием Чувашии. Фото cap.ru

Фото из прошлого, универсальные смыслы и возвращение картин

По мнению зрителей, голосовавших на сайте «СЧ», самым ярким из них стала премьера русского драматического театра «О чем плачут лошади» (постановка Игоря Лебедева по пьесе Федора Абрамова) — так считают 16% респондентов (447 голосов).
Второе и третье места в народном голосовании достались мероприятиям Чувашского национального музея. Это открытие «Школы чувашской вышивки» (14%, 384 голоса) и выставка «Звуки Че. 90-е» (10%, 290 голосов). В пятерку лучших вошли также выставка «Возвращение шедевров: произведения живописи ЧГХМ после реставрации ВХНРЦ имени академика И.Э. Грабаря» в Чувашском государственном художественном музее (9%, 242 голоса) и празднование 150-летия чувашской письменности в Национальной библиотеке (6%, 163 голоса).

Постановка по пьесам Федора Абрамова примечательна глубокими и цельными женскими образами. Фото Русского Драмтеатра

Мнение экспертов, уже по традиции, имеет не много точек соприкосновения со зрительскими симпатиями. Но это еще раз подчеркивает, что события, отмеченные и теми, и другими, не только хорошо освещались в прессе, привлекли к себе общественное внимание и вызвали эмоциональный отклик, но и действительно стали значимым явлением в культурной жизни 2021 года.
Одноактные балеты Андрея Меркурьева «Не дай мне уйти» и Данила Салимбаева «Барокко», занимающие нижнюю строчку «большой пятерки», стали редким по искренности и лаконизму разговором о главном, сочетающим строгий язык академического танца и актуальную проблематику, и важным экспериментом для нашей балетной труппы с непривычными видами хореографии.

Фотоработы братьев Костиных конца 20-х — начала 30-х годов открывают много интересного и неожиданного о повседневной жизни того времени. Фото Олега Мальцева

Выставка «Возвращение шедевров», оказавшаяся на четвертом месте, продемонстрировала зрителям огромную работу, проделанную сотрудниками реставрационного центра имени И.Э. Грабаря в 2019-2020 годах. Более 70 произведений русской живописи, по которым чебоксарцы соскучились за годы ремонта в Отделе русского и зарубежного искусства ЧГХМ, «подлечились» в заботливых руках специалистов, приблизились к первозданному виду, а также раскрыли многие из своих секретов.
А вот третье, второе и первое места эксперты выделить не смогли — их с равным количеством голосов делят между собой юбилейная выставка Праски Витти «Чувашская песня», фотовыставка «Простой советский человек» в ЧГХМ и долгожданное открытие после реконструкции Чувашской государственной филармонии.

Многочисленные творческие коллективы Чувашской государственной филармонии снова обрели дом, а республика — свою главную концертную площадку. Фото Максима Васильева

Персональные выставки Виталия Петровича неизменно входят в шорт-лист рейтинга «СЧ» — поиск универсальных смыслов чувашской культуры, уникальный художественный язык, загадочные образы и символы впечатляют и специалистов, и неподготовленных зрителей.
Второй фотопроект, связанный с именами братьев Костиных, на этот раз посвященный жизни обычных людей в конце 20-х — начале 30-х, оказался даже более популярным, чем первый, который вошел в «большую пятерку» в 2018 году. Суровые лица лесорубов и строителей, первые детские сады и первые радиоточки, многодневные лыжные походы и обеды в полях — фотографии столетней давности стали настоящим окном в прошлое. Нынешнему поколению сотрудников редакции «СЧ» особенно приятно, что эта выставка стала одним из лидеров рейтинга — братья Костины в 1930-х годах работали в нашей газете. Организатор выставки Алексей Киров не скрывал, что она была приурочена к 105-летию издания.
Ну и открытие Филармонии — главной концертной площадки республики и «родного дома» множества творческих коллективов, которого они были лишены последние пять лет — можно назвать открытым окном в будущее и провозвестником новых больших событий и радостных встреч.
Редакция «СЧ» поздравляет всех победителей и приносит искреннюю благодарность всем, кто каждый день своим трудом делает нашу культурную жизнь полнее и ярче.

ОТ РЕДАКЦИИ

Свой рейтинг событий в области культуры и искусства «Советская Чувашия» проводит с 2011 года. На страницах газеты в течение года появляются статьи, рецензии и обзоры о десятках спектаклей, выставок, концертов и мероприятий, находят свое отражение фестивали и культурные форумы. Из них в конце года наши эксперты (а это все, кто пишет о культуре на наших страницах или помогает нам в этом), выбирают «великолепную пятерку» и лидера рейтинга.
Опубликовано: 19 января 2022 г.


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