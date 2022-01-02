Подведены итоги голосования за самые значимые культурные события 2021 года

Фото из прошлого, универсальные смыслы и возвращение картин

По мнению зрителей, голосовавших на сайте «СЧ», самым ярким из них стала премьера русского драматического театра «О чем плачут лошади» (постановка Игоря Лебедева по пьесе Федора Абрамова) — так считают 16% респондентов (447 голосов).

Второе и третье места в народном голосовании достались мероприятиям Чувашского национального музея. Это открытие «Школы чувашской вышивки» (14%, 384 голоса) и выставка «Звуки Че. 90-е» (10%, 290 голосов). В пятерку лучших вошли также выставка «Возвращение шедевров: произведения живописи ЧГХМ после реставрации ВХНРЦ имени академика И.Э. Грабаря» в Чувашском государственном художественном музее (9%, 242 голоса) и празднование 150-летия чувашской письменности в Национальной библиотеке (6%, 163 голоса).

Мнение экспертов, уже по традиции, имеет не много точек соприкосновения со зрительскими симпатиями. Но это еще раз подчеркивает, что события, отмеченные и теми, и другими, не только хорошо освещались в прессе, привлекли к себе общественное внимание и вызвали эмоциональный отклик, но и действительно стали значимым явлением в культурной жизни 2021 года.

Одноактные балеты Андрея Меркурьева «Не дай мне уйти» и Данила Салимбаева «Барокко», занимающие нижнюю строчку «большой пятерки», стали редким по искренности и лаконизму разговором о главном, сочетающим строгий язык академического танца и актуальную проблематику, и важным экспериментом для нашей балетной труппы с непривычными видами хореографии.

Выставка «Возвращение шедевров», оказавшаяся на четвертом месте, продемонстрировала зрителям огромную работу, проделанную сотрудниками реставрационного центра имени И.Э. Грабаря в 2019-2020 годах. Более 70 произведений русской живописи, по которым чебоксарцы соскучились за годы ремонта в Отделе русского и зарубежного искусства ЧГХМ, «подлечились» в заботливых руках специалистов, приблизились к первозданному виду, а также раскрыли многие из своих секретов.

А вот третье, второе и первое места эксперты выделить не смогли — их с равным количеством голосов делят между собой юбилейная выставка Праски Витти «Чувашская песня», фотовыставка «Простой советский человек» в ЧГХМ и долгожданное открытие после реконструкции Чувашской государственной филармонии.

Персональные выставки Виталия Петровича неизменно входят в шорт-лист рейтинга «СЧ» — поиск универсальных смыслов чувашской культуры, уникальный художественный язык, загадочные образы и символы впечатляют и специалистов, и неподготовленных зрителей.

Второй фотопроект, связанный с именами братьев Костиных, на этот раз посвященный жизни обычных людей в конце 20-х — начале 30-х, оказался даже более популярным, чем первый, который вошел в «большую пятерку» в 2018 году. Суровые лица лесорубов и строителей, первые детские сады и первые радиоточки, многодневные лыжные походы и обеды в полях — фотографии столетней давности стали настоящим окном в прошлое. Нынешнему поколению сотрудников редакции «СЧ» особенно приятно, что эта выставка стала одним из лидеров рейтинга — братья Костины в 1930-х годах работали в нашей газете. Организатор выставки Алексей Киров не скрывал, что она была приурочена к 105-летию издания.

Ну и открытие Филармонии — главной концертной площадки республики и «родного дома» множества творческих коллективов, которого они были лишены последние пять лет — можно назвать открытым окном в будущее и провозвестником новых больших событий и радостных встреч.

Редакция «СЧ» поздравляет всех победителей и приносит искреннюю благодарность всем, кто каждый день своим трудом делает нашу культурную жизнь полнее и ярче.