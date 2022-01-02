Новый МФЦ в Чебоксарах будет предоставлять услуги автовладельцам

В столице республики в ближайшее время появится еще один офис МФЦ. Площадкой смогут воспользоваться и владельцы транспортных средств — планируется, что там разместится еще и регистрационный пункт ГИБДД МВД по Чувашии. Возможности такого объединения на днях обсудили в Доме правительства на совещании Главы Чувашии Олега Николаева.

Как сообщает пресс-служба Администрации Главы республики, двум министерствам — Минстрою и Минэкономразвития Чувашии, а также администрации Чебоксар поручили определить земельный участок под строительство будущего объекта. Площадку, как заметил Олег Николаев, подберут в удобном для людей месте.

Хоть сеть центров «Мои документы» в Чувашии уже насчитывает 32 точки (295 окон) по всей республике (из них в Чебоксарах — 106 окон), их все равно недостаточно. Особенно, как отметил вице-премьер — министр экономического развития и имущественных отношений Дмитрий Краснов, в новых быстроразвивающихся микрорайонах Чебоксар.

КСТАТИ Сейчас в МФЦ оказывают около 200 услуг, и их перечень постоянно расширяется. Только с начала 2021 года он дополнен 8 новыми услугами. Одна из них — возможность распечатать сертификат COVID-19 с сертификатом здоровья, даже если нет учетной записи на портале Госуслуг.

Как рассказали в Минэкономразвития Чувашии, сейчас разрабатывается программа развития сети МФЦ до 2024 года. Объединение офисов МФЦ в единую сеть началось в 2021 году — все они должны оказывать услуги по единым стандартам, регламентам и с использованием IT-решений, телефонии. В результате модернизированы процессы согласования и документооборота, который уже переходит на безбумажный вид, а большинство услуг социальной сферы предоставляется по экстерриториальному принципу — вне зависимости от места регистрации человека.

В перспективе предлагается запустить механизм подачи инвесторами документов на получение всех видов господдержки по принципу «одного окна», предоставляемых органами исполнительной власти Чувашской Республики, и запустить сервис ТелеМФЦ для удаленного взаимодействия сотрудников при оказании услуг и онлайн-консультаций предпринимателей. Такие секторы должны в ближайшее время заработать во всех крупных МФЦ в Чувашии.