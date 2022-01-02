«Омикрон» уже в Чувашии

Новый штамм коронавируса, известный как «омикрон», пришел и в нашу республику. Первый пациент с ним госпитализирован в чебоксарский ковид-госпиталь в состоянии, которое доктора оценивают как средней тяжести.

Новый штамм болезни, к которой мы уже начали привыкать, крайне заразен — один больной может стать «виновником» инфицирования до ста человек сразу.

Определили вид заболевания методом ПЦР, лаборатории республики успели подготовиться к новой мутации вируса. Клинические проявления болезни: сильная головная боль, повышенная температура, першение в горле.

Говорить о том, насколько легче он протекает, пока сложно: у врачей еще нет никакой статистики. Но судя по публикациям зарубежных инфекционистов, «омикрон» опаснее для невакцинированных пациентов, причем поражает он как пожилых, так и молодых людей. В случае быстрого роста заболеваемости, по информации, полученной в Минздраве республики, к оказанию помощи готовы пять стационаров, которые располагают резервом в 2 тыс. коек.

Инфекционисты и эпидемиологи напоминают, что использование социальной дистанции и защитной маски снижает вероятность передачи вируса, а прививка защищает от тяжелого течения болезни и осложнений. Ее можно сделать в пунктах вакцинации, которые работают без обеда и выходных с утра и до позднего вечера.

В Чувашии уже привились 535562 человека, что составляет 70,3% от жителей республики, подлежащих вакцинации. В их числе 153953 человека в возрасте 60 лет и старше, что составляет 55,7% от подлежащих вакцинации. При этом ученые считают, что пандемию можно будет остановить только в том случае, если коллективный иммунитет будет составлять 90%.