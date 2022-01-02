Планерка главы: Откуда берутся платежки с пугающими цифрами?

Инфляция высокая, но ниже роста зарплаты

Минувший год республика завершила с ростом производства в подавляющем большинстве ведущих отраслей экономики. Это свидетельствует о ее восстановлении после наиболее трудно периода, связанного с пандемией, констатировал вице-премьер — министр экономического развития и имущественных отношений Дмитрий Краснов на вчерашнем еженедельном правительственном совещании под председательством Главы республики Олега Николаева.

ПОРУЧЕНИЕ.

Скорректировать решения по итогам года с предложениями Минфина по срокам и ближайшим задачам бюджетной политики.

По представленным министром на рассмотрение предварительным итогам социально-экономического развития региона за 2021 год, на 0,5% выросла промышленность, на 24% — ввод жилья, на 10% — розничный товарооборот. С минусом сработал только агропромышленный комплекс — 94%, что объясняется прошлогодней засухой. Существенно недобрали зерна и картофеля, зато хорошую положительную динамику показало овощеводство закрытого грунта.

Наблюдалось увеличение инвестиций в основной капитал. В целом за год их объем составил 59,5 млрд рублей — 101% к предыдущему. Наиболее заметно они росли в строительстве, электротехнической отрасли. В первую десятку регионов Чувашия вошла по темпу роста номинальной зарплаты с показателем 9,7% при инфляции 8,9%. Такая высокая цифра появилась впервые после 2015 года, когда инфляция превысила 11%. По словам министра, рост цен обусловлен прежде всего подорожанием у производителей и поставщиков.

На 32% выросло число субъектов малого и среднего предпринимательства с учетом численности самозанятых. Увеличилось до 170 тыс. число занятых в этой сфере, соответственно растет и ее денежный оборот и сумма уплаченных налогов. С ростом на 17% республика завершила год и по показателям внешнеторгового оборота, причем все больше продукции экспортируется.

Цифра 858,3 млн рублей составил профицит республиканского бюджета в 2021 году

Достаточно позитивная картина складывается в исполнении бюджета — как консолидированного, так и республиканского. По докладу первого вице-премьера — министра финансов Михаила Ноздрякова, консолидированный бюджет исполнен по доходам в сумме 85,3 млрд рублей с ростом на 1,7%, по расходам — 85,2 млрд. Республиканский бюджет по доходам — 77,4 млрд рублей, тоже с перевыполнением, по расходам — 76,5 млрд. Профицит составил 858,3 млн рублей. Отмечается рост на 16,9% собственных поступлений.

Министр заострил внимание на мероприятиях по эффективному распоряжению средствами, не использованными в минувшем году. В течение января надо провести анализ остатков средств — как федеральных, так и республиканских. Глава республики поручил скорректировать эти предложения с принятыми решениями по срокам по задачам.

ПОРУЧЕНИЕ.

Минстрою и Минпромэнерго критично отнестись к наведению порядка в электросетях, обслуживающих проблемные территории и дома. Повысить ответственность за это муниципальных органов власти.

Руководитель республиканской Жилищной инспекции Виктор Кочетков доложил о ситуации с контролем за начислением платы за коммунальные услуги управляющими компаниями исходя из их качества. Вопросы чаще всего возникают в связи с обоснованием изменений в тарифах — таких обращений в инспекцию в 2021 году поступило более 1540. По 390 из них проведены проверки, выявлено более 190 нарушений, по которым выданы распоряжения о недопустимости тех или иных повышений стоимости услуг. На 700 тыс. рублей наложено штрафных санкций, а по выявленным инспекцией предписаниям жильцам возвращено более 8 млн рублей.

Виктор Кочетков привел нелицеприятные факты вопиющего завышения стоимости услуг ЖКХ. В многоквартирном доме по улице Байдула в Чебоксарах плата за май 2020 года по сравнению с декабрем 2019-го при прежнем наборе коммунальных услуг выросла почти на 16%, а в октябре почти на 25%. Это было связано с тем, что электричество к дому подавалось по бесхозным сетям и начисление платы производилось по тарифу ресурсоснабжающей организации. А после обретения хозяина тарифы выросли. И таких бесхозных сетей вообще-то не единицы, ответил главный жилинспектор на соответствующий вопрос Главы.

ОЛЕГ НИКОЛАЕВ,

Глава республики: «Мы сейчас проводим большую работу по системати-зации в различных сферах — газовой, электрической, водоснабжающей… К таким вопиющим случаям приводит как раз отсутствие порядка в ряде сфер, в данном случае — в энергоснабжении. Тут мы не можем не защитить людей, получающих платежки с непонятно откуда взявшимися цифрами. Такие ситуации возникают в результате разгильдяйского отношения к процессу организации ежедневной работы. Кто-то что–то просто забыл проконтролировать… А если произойдет авария на сетях — кто будет ее устранять, если нет хозяина? Минстрою и Минпромэнерго следует критически взглянуть на электрохозяйство с учетом подобной ситуации. Не в стороне, конечно, должны быть и главы муниципальных администраций».

ПОРУЧЕНИЕ.

В условиях обострения пандемийной ситуации постоянно оценивать меры антиковидной безопасности и тщательно их выполнять. От этого зависит своевременность и эффективность оказания медицинской помощи больным.

Глава Чувашии предупредил о риске новой волны коронавируса. В этой связи дополнительные ограничения работы торговых объектов по продаже смешанного ассортимента с площадью торгового зала более 1000 кв. м, вступающие в силу с 20 января, необходимы и своевременны. «С точки зрения текущей ситуации, связанной с новой коронавирусной инфекцией, это решение как нельзя кстати. Мы уже чувствуем начало новой волны, связанной с новым штаммом «омикрон», который уже накрыл всю Европу. В Российской Федерации, как и ожидалось, темпы роста очень быстрые. Вчера суточная заболеваемость уже приблизилась к 30 тысячам человек. Учитывая, что буквально неделю назад эти цифры были в районе 16-17 тысяч, практически за короткое время произошел двукратный рост. Такого еще не было», — сказал Глава республики.

Главам муниципалитетов поручено организовать работу мобильных групп по проведению антиковидных рейдов с учетом вступления в силу новых ограничений. Минэкономразвития совместно с органами местного самоуправления определены 14 торговых объектов, соответствующих данным критериям

Комментарий

После планерки о подготовке к введению дополнительных ограничений по торговым объектам площадью более тысячи кв. метров рассказал вице-премьер — министр экономического развития республики Дмитрий Краснов. «Информация о вступлении в силу ограничений с 20 января доведена до всех организаций, включенных в перечень, а также до администраций городов Чебоксары, Новочебоксарск, Канаш и Канашского района — для организации работы мобильных групп по обследованию указанных объектов на предмет соблюдения новых ограничений, — сообщил он. — Работа с торговыми объектами, которые вошли в перечень, началась еще в декабре. Предприниматели готовы к введению новых ограничений».

Краснов также напомнил, что деятельность торговых объектов, включенных в перечень, допускается только при наличии мобильного приложения для сканирования QR-кода сертификата и организации допуска покупателей при наличии у них документа, удостоверяющего личность, сертификата либо справки медицинской организации о прохождении вакцинации от COVID-19, либо ПЦР-теста с отрицательным результатом. Также можно предъявить документ, подтверждающий факт перенесенного в течение последних шести месяцев заболевания.

Список 14 торговых точек, в которых с 20 января вводятся дополнительные ограничения, можно найти на сайте нашей газеты и в Телеграм-канале «СЧ».