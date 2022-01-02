За весом грузовиков проследит дорожный «контролер»

В Чебоксарском районе на автодороге «Чебоксары — Сурское» установят еще один автоматический пункт весового и габаритного контроля.

Напомним, эта система может взвешивать и определять размеры транспорта без его остановки, а также вычислять скорость движения машины и проводить фотофиксацию. Таким образом, «умный» комплекс круглосуточно контролирует трафик и выявляет автомобили, чей вес превышает допустимые нормы, что, как известно, плохо сказывается на состоянии наших дорог.

По данным Минтранса республики, благодаря региональному проекту «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» в Чувашии уже работают три таких пункта: в Алатырском, Моргаушском и Ядринском районах. Причем в последнем муниципалитете ближе к лету дорожный «контролер» будет еще и выносить постановления о правонарушениях.