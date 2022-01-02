За весом грузовиков проследит дорожный «контролер»

Автор: Елена ТрыВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

В Чебоксарском районе на автодороге «Чебоксары — Сурское» установят еще один автоматический пункт весового и габаритного контроля.
Напомним, эта система может взвешивать и определять размеры транспорта без его остановки, а также вычислять скорость движения машины и проводить фотофиксацию. Таким образом, «умный» комплекс круглосуточно контролирует трафик и выявляет автомобили, чей вес превышает допустимые нормы, что, как известно, плохо сказывается на состоянии наших дорог.
По данным Минтранса республики, благодаря региональному проекту «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» в Чувашии уже работают три таких пункта: в Алатырском, Моргаушском и Ядринском районах. Причем в последнем муниципалитете ближе к лету дорожный «контролер» будет еще и выносить постановления о правонарушениях.

Опубликовано: 11 января 2022 г.


Читайте также:

В России - почти самое дешевое в Европе автомобильное топливо
Движение по Сугутскому мосту могут ограничить уже в ближайшее время
Теплотрассы нуждаются в защите
С 15 февраля на пять дней перекроют проспект И. Яковлева
В субботу Базовый проезд перекроют, участников "Лыжни России" отвезут автобусы
Улицы Цивильска очищал от снега тракторист без "прав"
Олег Николаев обсудил с депутатами изменения в республиканском бюджете
Весенние дороги Чувашии – под особым контролем

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.