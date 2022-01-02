Большая вода в городе. Чебоксары, 1 декабря 1980 года

«Уровень воды в Волге около Чебоксар продолжает расти. Вчера он вплотную приблизился к самому высокому послевоенному паводку — весеннему половодью 1979 года», — так описывал Алексей Студенецкий необычную ситуацию, сложившуюся у берега Волги.

Необычность заключалась в том, что писал он эти строки 2 декабря 1980 года. Какое половодье зимой? Но все было правильно, и только об одном не сказал журналист — то, как выглядело это место весной 1979 года, уже стало историей. Совершенно ничего к этому времени не осталось от бывшей «Винокурни» — исчезли улицы Набережная, Луговая, Октябрьская, Карла Либкнехта, Гоголя… Одна улица Кадыкова осталась, хотя какая это сейчас улица — так, грунтовая дорога, а имя Кадыкова уже носит новая улица в новоюжном жилом массиве (так он тогда назывался).

Но дорога пока рабочая — снуют еще по ней самосвалы и прочая строительная техника. Развозятся же, скорее всего, остатки строительного песка — не оставлять же его бесхозным. Там, где справа виднеются кучи этого песка, еще месяц назад стояла колокольня Крестовоздвиженской церкви, но если и вывозили ее фрагменты, то только в виде груды кирпичей.

Впрочем, сразу возникает вопрос — куда кирпичи, зачем, какой смысл? Так что вероятнее всего и по сей день покоятся обломки колокольни на дне Волги. И еще — на фотографии видно несколько самоходных строительных кранов — эти пешим ходом до суши доберутся, а вот два плавучих крана (в центре) — эти до берега доплывут, несмотря на то, что зимой вроде плавать не с руки. Совсем скоро нечего будет делать здесь строительной технике — до заполнения водохранилища на первоначальную отметку (61 метр), остается недели три, не больше. Картинка грустная, но тем не менее заканчивалась статья на оптимистической ноте: «Декабрьский паводок около Чебоксар продолжается. Настоящее и будущее встречаются на берегах рождающегося Чебоксарского моря».

Эта фотография сделана 17 декабря. До Нового года полмесяца, а вода в Волге и не думает замерзать. Ну когда такое еще увидишь? Самое главное, что и место вполне узнаваемое. Присмотритесь — вверху, прямо за крюком самоходного крана, видна беседка на набережной и часть балюстрады. Узнали? Если нет, то еще раз обратимся к статье: «У подножия высокого волжского откоса, на котором расположена первая городская больница, сооружается насосная станция водообмена, предназначенная для подачи свежей волжской воды в верховья залива».

Об этой станции мы упоминали в прошлый раз — на фотографии же начало ее строительства. А какая станция получилась, вы можете посмотреть воочию, посетив центральный городской пляж, который заканчивается аккурат у этой станции. То есть, сам того не подозревая, Василий сфотографировал и место будущего пляжа.

Текст и обработка фотографий Владимира Трофимова