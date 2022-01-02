Организаторы игорного бизнеса «заработали» более 1,8 млн рублей

Автор: Людмила СмагинаВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

СУ СКР по Чувашии завершено расследование уголовного дела по факту организации незаконного игорного бизнеса на территории городов Чебоксары и Новочебоксарск.
39-летнему новочебоксарцу и его 30-летней знакомой предъявлено обвинение в незаконной организации и проведении азартных игр, совершенных группой лиц по предварительному сговору и сопряженных с извлечением дохода в крупном размере. По версии следствия, обвиняемые действовали с июля 2020 года по март 2021. Они нашли в городах нежилые помещения, где установили игровое оборудование, привлекли в качестве операторов вспомогательный персонал. Для прикрытия незаконной деятельности игровой салон в Чебоксарах работал под видом офиса для майнинга криптовалют. За время проведения азартных игр их организаторы извлекли доход на общую сумму более 1,8 млн рублей.
Незаконный бизнес пресечен благодаря оперативному взаимодействию следователей СУ СКР и сотрудников МВД по Чувашии. В ходе проведенных следственно-оперативных мероприятий изъяты более 20 единиц компьютерной техники, более 100 тысяч рублей, а также другие предметы, имеющие доказательственное значение. Уголовное дело направлено для рассмотрения в Ленинский районный суд.

Опубликовано: 10 января 2022 г.


Читайте также:

За 2019 год в Чувашии возбуждено 223 уголовных дела коррупционной направленности
"Лишенец" пытался пересдать экзамен в ГИБДД с помощью скрытой видеокамеры
В МВД раскрыли подробности скандального задержания женщины с детьми
В преступной схеме сдачи экзаменов в ГИБДД оказался замешан директор автошколы
Вдове погибшего при спасении человека передали медаль
Задержаны владельцы сайтов по продаже дешевых смартфонов
Сотрудники СКР и МВД по Чувашии задержали в Питере торговцев смартфонами
За гибель в пожаре шести человек ответит хозяин дома

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.