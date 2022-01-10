Директором Чувашского театра оперы и балета назначен Андрей Попов

Выпускник Пермского хореографического училища по специальности «Артист балета» и Пермского института искусства и культуры по направлению «балетмейстер-репетитор», с 2003 под 2010 годы работал в Пермском академическом театре оперы и балета, с 2007 — приглашенный солист «Имперского русского балета», «Академии русско-ирландского балета». С 2010 — солист Боснийского Национального театра (г. Сараево).

Занимался организацией концертов и вечеров балета в Пермском крае и Свердловской области, был ведущим солистом балета в Академическом театре оперы и балета г. Екатеринбург и солистом — в труппе Пермского театра оперы и балета.