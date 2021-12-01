Школьник из Канаша увидел столицу Чувашии с борта самолета

…Последние метры по взлетной полосе — и зеленый Ан-2 легко взмыл в озаряемое зимним солнцем небо. Набрав высоту, «кукурузник» сделал круг над Чебоксарским аэропортом и устремился вдаль. А его маленький пассажир, 11-летний Даниил Яковлев из Канаша, еще долго будет вспоминать свой первый в жизни полет как чудо. Счастливее его, кажется, в этот день не было мальчишки…

Посидеть за штурвалом самолета и подняться в небо — такое желание загадал под Новый год ученик канашской школы № 6 Даниил и написал вместе с мамой Зоей Михайловной письмо на «Елку желаний». Роль волшебника досталась Главе Чувашии Олегу Николаеву — елочный шарик с мечтой мальчика он снял с новогоднего дерева на открытии Всероссийской благотворительной акции в Театре оперы и балета, пообещав обязательно ее исполнить. И слово сдержал — через неделю морозным утром в аэропорту все было готово к приему важного пассажира. В Чебоксарском аэроклубе имени А.В. Ляпидевского Даниила и его маму дожидался самый настоящий Ан-2. Посчастливилось познакомиться и пообщаться и с тем, кто давнюю мечту осуществил — Олег Николаев встретился с Даниилом на летном поле, искренне порадовался за него и вручил мальчику подарки.

Перед рейсом, как положено, — подготовка самолета и предполетный досмотр: на борт пускают только после проверки металлодетектором. Но эти процедуры мальчику только в интерес: он спокоен и серьезен и, кажется, совсем не волнуется перед полетом. А когда командир Ан-2, опытный пилот и начальник Чебоксарского аэроклуба Алексей Крамар разрешил ему посидеть в кресле второго пилота, примерить наушники и покрутить штурвал, Даниил засиял — мечта и вправду сбылась!

Хоть и с особенным пассажиром на борту, для пилота Ан-2 Алексея Крамара этот рейс был вполне обычным — он выполнял тренировочный вылет. На «кукурузнике» отрабатывают прыжки парашютисты авиаклуба, где он состоит на службе. Перед пожароопасным сезоном, например, на нем тренировались парашютисты-пожарные. За плечами командира воздушного судна — 850 прыжков с парашютом, в небе он с 2005 года. А сам Алексей Александрович из семьи авиаторов.

Крылатая машина пробыла в небе не больше двадцати минут, набрав крейсерскую скорость 160 км в час. Даниил вместе с мамой полюбовался Чебоксарами с высоты 800 метров, а из всех мест, которые увидели с воздуха, его особенно впечатлил залив.

«Было страшно только немного, в самом начале, когда самолет взлетал, — признался Даниил, как только Ан-2 приземлился. — Мне очень понравилось. Я давно мечтал. И хочу еще полетать!». А на память о первом полете командир Алексей Крамар подарил юному пилоту подарок — сувенирную фигурку Ан-2. В будущем мальчик хочет стать программистом — может, найдет применение своих знаний в авиации…

«Наверное, я боялась больше, чем Даниил. Он так ждал этого момента… Сегодня утром быстро встал, сразу начал одеваться», — порадовалась за сына мама Зоя. Она, кстати, тоже летала впервые. И хоть как истинный мужчина Даниил на эмоции был сдержан, мама-то хорошо знала: сын был очень рад. И такие мгновения бесценны…

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Планшет и платье для принцессы

Сбываются и другие мечты детей с «Елки желаний». Так, воспитанник музыкальной школы № 4 имени Ходяшевых 10-летний Данил Степанов получил в подарок от главы администрации Чебоксар Дениса Спирина синтезатор.

Исполнил сити-менеджер и желание 15-летнего Володи Васильева: вручил ему музыкальную интерактивную игрушку — медиаплеер, которую мальчик загадал под Новый год.

Председатель ГКЧС Чувашии Олег Яковлев вместе с начальниками подведомственных учреждений преподнесли сюрприз 8-летнему Роме Алексееву из Чебоксар, который попросил в подарок на Новый год смартфон. Руководитель Госжилинспекции Чувашии Виктор Кочетков вручил 14-летнему чебоксарцу Саше Захарову лазерный принтер. А вице-премьер — министр здравоохранения Владимир Степанов подарил 4-летней Ксюше Качаловой из Чебоксар декоративную фигурку Деда Мороза.

Министр транспорта и дорожного хозяйства Владимир Осипов и председатель Общественной палаты Чувашии Ванифатий Шайкин порадовали 5-летних сестер-двойняшек Софью и Дарину Ивановых из Чебоксар, подарив им планшеты. А ректор Чувашского ГАУ Андрей Макушев помог исполниться мечте 11-летнего Антона Лукоянова. Он пригласил мальчика в гости в вуз и вручил ему планшет, магнитный левитационный глобус-светильник, сладости и фигурку символа наступающего Нового года — тигра. А ректор ЧГУ имени И.Н. Ульянова Андрей Александров стал Дедом Морозом для 8-летнего Никиты Галичанова, подарив мальчику конструктор «Лего», а его брату и сестренке — сладкие подарки.

Запомнится подарок от министра внутренних дел по Чувашии Виктора Шметкова 4-летнему Глебу Краснову и всей его семье. За подарком в здание МВД маму Глеба, мальчика и двух его сестер домчал патрульный автомобиль ГИБДД. Там их встретили Полицейский Дед Мороз и Снегурочка. Глебу вручили планшет, а девочкам — набор для лепки и куклы.

Министр культуры, по делам национальностей и архивного дела Светлана Каликова исполнила новогоднее желание трехлетней Кристины Стексовой. Девочка мечтала о платье «как у принцессы». Наряд торжественно вручили в Русском драмтеатре, куда девочку вместе с сестрами пригласили на премьерный спектакль «Сказка о потерянном снеге». А первый вице-премьер — министр финансов Михаил Ноздряков стал добрым волшебником для 3-летнего Ильи Виссарова и 10-летнего Матвея Никитина из многодетной семьи. Илье он подарил игрушечную железную дорогу, а Матвею — планшет.