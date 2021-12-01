Григорий Данилов: Экспортировать легко — при содействии Центра экспортной поддержки

«Мы помогаем субъектам малого и среднего бизнеса, и они в уходящем году эту поддержку ощутили более мощно, чем в годы предыдущие», — заявил представителям СМИ руководитель Центра экспортной поддержки Григорий Данилов на пресс-конференции, посвященной итогам деятельности ЦЭП за 2021 год. «Прыгнули выше головы», и это отнюдь не голословное утверждение. В подтверждение своих слов он назвал ряд показателей, наглядно показывающих наращивание чувашскими предпринимателями объема экспорта своей продукции.

С ростом — в 7,5 раза!

С поддержкой ЦЭП субъекты МСП Чувашии в 2021 году отправили на экспорт продукцию более чем на 20 млн долларов США, что в 7,5 раза больше, чем в прошлом году. По итогам года Центр экспортной поддержки оказал услуги 305 экспортно-ориентированным предпринимателям, что наполовину превысило годовой план. Для сравнения: в прошлом году в Центр обратились 196 субъектов МСП. Компании, получившие господдержку, отправили на экспорт свою продукцию в 8 стран СНГ и 19 стран дальнего зарубежья.

Первым в числе лидеров по объему экспорта Григорий Данилов назвал производителя низкотемпературных холодильников, резидента Канашского технопарка — компанию «Аркто». Кстати, совсем недавно, в марте текущего года, автор этих строк вместе с руководителем ЦЭП посещал это предприятие, открывшееся годом ранее. Тогда, напомнил Григорий Вячеславович, завод только собирался наладить экспорт холодильников. «Мы ему помогли сертифицировать продукцию для Евросюза, оказали услугу по сопровождению экспортного контракта», и сегодня канашцы показывают пример успешного выхода на зарубежные рынки.

Активно отправляли продукцию за границу предприятия электротехнического кластера (НПО «Каскад», НПП «Бреслер», НТК «Приборэнерго», «Проектэлектротехника», «Энергосистемы»), деревообрабатывающей промышленности («Евросервис», «Эстет», «Чебоксарская фабрика дверей плюс»), производители термостойких красок и эмалей (НПП «Спектр», «Элкон»), предприятия легкой промышленности («Пике», «Энергия», «Яхтинг»), сельского хозяйства («Деревенский дворик», «Чувашхмельпром»).

Под лежачий камень вода не течет

Одной из самых интересных для субъектов МСП услуг Центра Григорий Данилов называет организацию участия в международных выставках. От аренды павильона до услуг переводчика — «все расходы берем на себя. Им остается приехать на выставку и там отработать по полной». Причем зачастую эти расходы немалые. К примеру, доставка на выставку производимого в Чувашии трансформатора весом в несколько тонн… В этом году 24 наши предприятия посетили 12 крупных международных выставок, которые проходили в России, Азербайджане, Казахстане, Узбекистане, Германии и Италии. Овчина стоит выделки. Эти выставки — лучший способ наладить связи с иностранными партнерами. Каждый раз, выезжая на международные форумы, чувашские предприятия возвращаются оттуда с солидными контрактами на поставку продукции.

Есть у этих поездок и другие, не менее важные, плюсы. Руководитель ЦЭП сопровождал чувашскую делегацию на выставку в Германии и убедился, что «интерес к российским производителям там колоссальный». Но есть нюансы. Сотрудничество с теми же немцами требует обязательности — «нужно четко выполнять договоренности. Даже малейший сбой в части коммуникации может все испортить. Не ответил вовремя на их электронное письмо — расценят как необязательность и сразу теряют интерес. Причем несмотря на развитие мессенджеров, предпочитают именно электронную почту. И не поехав туда, не побывав на выставках, об этом никогда не узнаешь».

Истории успеха

Бизнес-миссии, помощь в создании сайтов на иностранных языках, услуга по поиску партнеров в зарубежных странах, консультации по таможенному оформлению, индивидуальные маркетинговые исследования иностранных рынков для субъектов МСП, сертификация продукции в соответствии с требованиями, необходимыми для экспорта — перечень услуг, предоставляемых Центром бизнесу, большой.

И историй успеха, которого добился малый и средний бизнес при поддержке ЦЭП, тоже длинный список. Компания «Евросервис» поставляет в Европу штучный паркет из дуба и ясеня. Коттеджно-строительная компания «Цивиль» рубит из лиственницы добротные бревенчатые дома, которые приглянулись в Германии. ООО «Сиберия» изготавливает экологичную мебель. Причем первые поставки были чуть ли не на другой конец света — в Австралию. В этом году благодаря услуге по поиску партнеров мебель из Чувашии поставили в Великобританию. НПП «Бреслер» показало себя на международной выставке в Узбекистане и отгрузило свою электротехническую продукцию в Китай, Казахстан и Беларусь.

Производитель уютных и красивых валенок из Канаша, ООО «Север», отправил небольшие партии теплой продукции в Литву и Финляндию. А скоро ожидается поставка партии чувашских валяных тапочек из натуральной шерсти на подошве из нубука в Германию. Немецкую обувную фабрику, готовую купить чувашскую теплую продукцию, нашел для канашского производителя ЦЭП. Производитель рабочей и специальной обуви ООО «Яхтинг» при помощи Центра разместил свою продукцию на международной электронной торговой площадке Alibaba, благодаря чему удалось найти партнеров в Азербайджане и Бангладеш. С помощью ЦЭП пробила дорогу на зарубежные рынки компания «Элкон», выпускающая термостойкие краски и эмали, ООО «Русэко органикс», которое производит сапропелевые удобрения, отправило свой уникальный продукт в Нигерию. Производитель интерактивных приложений и виртуальных миров ООО «Маркетстор» регулярно участвует в международных выставка в области VR и AR технологий и с каждой выставки привозит экспортные контракты. Один из последних — с компанией из Израиля. И список этот можно продолжить.

Спасибо РЭЦ

За счет чего в этом году удалось добиться таких результатов? Отвечая на этот вопрос, Григорий Данилов отметил несколько составляющих успеха. В первую очередь — слаженная работа команды ЦЭП, которая с его приходом на должность руководителя существенно обновилась: «Каждый понимает, в чем измеряется наша эффективность — в оказании помощи предпринимателям».

«Дальше — вектор, заданный правительством республики и личное участие министра экономического развития Дмитрия Краснова, который экспорту уделяет большое внимание, — продолжил Григорий Вячеславович. — Это дало нам преимущество, которым мы воспользовались. И третье, ключевой момент, — это поддержка со стороны Российского экспортного центра, блока Ксении Тагировой, в команде которой работают Наталья Минаева, Дарья Макарова — люди, которые всегда готовы обучить, показать, посоветовать, как правильно помочь предпринимателям. Выстроенная работа с РЭЦ — это кладезь методической информации, организационной помощи, благодаря чему мы сумели в разы увеличить результаты по поддержке наших предпринимателей».

Нужен сого сеся — чувашский…

Тем не менее, почивать на лаврах руководство ЦЭП не намерено. По его мнению, потенциал для дальнейшего роста экспорта большой. И это касается как количества экспортеров, так и объема, ассортимента отправляемой за рубеж продукции. В том числе — продукты питания, объем экспорта которых еще невелик. Особенно — продуктов переработанных. С куриными лапками, считавшимися у нас чуть ли не отходами, все сложилось — в Китае они оказались почти деликатесом, и наши птицеводы хорошо зарабатывают на экспорте этой продукции. Но ориентироваться только на Поднебесную не стоит, говорит Григорий Данилов, все-таки вкусовые предпочтения китайцев отличаются от наших, а вот для Европы менять много не нужно. Но для выхода на европейский рынок, где маржинальность на порядок выше, необходима сертификация. И неплохо было бы найти там партнера или создать собственную компанию, которая будет представлять наши интересы.

Рассуждая на эту тему, Григорий Вячеславович привел пример уникального японского экономического явления — сого сеся, всеобъемлющих торговых компаний, охватывающих все отрасли экономики, которые занимаются оптовой торговлей и продвижением товаров как в Японии, так и за ее пределами. Именно за счет таких компаний соседняя страна колоссально выросла в 1970-80-е годы прошлого века. Нам тоже необходим чувашский сого сеся — предприятие, которое взяло бы на себя функцию продвижения наших товаров на зарубежные рынки. «Присматриваемся, но пока готового решения, кто бы взял на себя такую ответственность, нет», — признал руководитель ЦЭП.

Тем не менее, в том, что чувашский экспорт и в следующем году будет в росте, он не сомневается. Для этого ЦЭП предпринимает шаги по сокращению излишних требований к предпринимателям, желающим отправлять свою продукцию за рубеж, упрощает процедуры, необходимые для получения поддержки Центра — вплоть до оказания услуг дистанционно. И еще: если раньше помогали тем, кто приходит за поддержкой, то уже в следующем году инициативу возьмут в свои руки — сами начнут предлагать субъектам МСП с конкурентоспособной продукцией услуги по выходу на зарубежные рынки. Многих страшат таможенное оформление и другие препоны, вот и не задумываются об экспорте. Григорий Данилов обещает: «Будем объяснять им, что экспортировать легко — при содействии Центра экспортной поддержки».