В Чебоксарах пройдет фестиваль спектаклей воскресных школ

Творить — значит любить и верить

В преддверии Нового года во второй раз состоится Республиканский фестиваль спектаклей воскресных школ «ВЕРИТЬ-ЛЮБИТЬ-ТВОРИТЬ», организованный Чувашским театром кукол и Чувашской митрополией при поддержке Республиканского союза женщин. «СЧ» выступает информационным партнером этого праздника юных артистов.

Впервые фестиваль, нацеленный на возрождение духовной культуры и семейных ценностей, прошел в 2019 году. Тогда на «взрослую» сцену Кукольного вышли воспитанники шести воскресных школ при храмах Чебоксар, Новочебоксарска, Мариинского Посада и Шумерли. Спектакли ребят были посвящены не только церковной тематике — старые любимые сказки вроде «Гадкого утенка» или «Девочки со спичками» и классика советской детской литературы учат добру, трудолюбию и заботе о ближнем.

В прошлом году по понятным всем причинам фестиваль не проводился, но на этот раз организаторы решили вопреки всему представить вниманию публики работы маленьких артистов.

В субботу, 25 декабря, свои представления покажут четыре школы: при храме иконы Божией Матери «Скоропослушница», Чебоксары («Рождественская история»), при храме иконы Божией Матери «Казанская», Мариинский Посад («Муха-Цокотуха»), при Соборе святого равноапостольного князя Владимира, Новочебоксарск («Принц и ласточка») и при храме Святого апостола и Евангелиста Иоанна Богослова, Шумерля («Снежная королева»).

Кроме спектаклей, участников фестиваля ожидают встречи с профессиональными актерами и мастер-классы по созданию театральных кукол.

Фото из архива театра кукол