В Козловке ученики обокрали учительницу

В апреле этого года трое молодых людей совершили кражу с банковского счета бывшей учительницы одного из них.

Ее ученику на день кражи было 18 лет, а его товарищам по 17 лет. Пришли они в гости к учительнице, увидели в зале лежащую на столе банковскую карту. Ну и сговорились… Один из парней позвал женщину на кухню, под предлогом поговорить, а двое других вытащили из телефона потерпевшей сим-карту, которую установили в свой телефон. Скачав банковское мобильное приложение, гости ввели данные банковской карты хозяйки дома и получили доступ к лицевым счетам. После чего оформили кредит от ее имени на сумму 40 тысяч рублей. А когда деньги поступили на счет, перевели их на счет своего знакомого, попросив того обналичить сумму. С учетом комиссий банка, со счета женщины исчезло около 39,5 тысячи рублей.

После обращения учительницы в полицию, злоумышленники были установлены, в ходе следствия не отпирались от кражи и возместили причиненный ущерб, сообщили в СУ СКР по Чувашии. Суд приговорил каждого из них к году условного лишения свободы.