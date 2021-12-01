Санитарный вертолет совершил в этом году более сотни вылетов

В этом году с помощью вертолета санитарной авиации в Чувашии эвакуировали уже 104 пациентов: 75 мужчин и 29 женщин. Как сообщают в Республиканском центре медицины катастроф и скорой медицинской помощи, винтокрылая машина чаще всего вылетала в Алатырь, а также в Батырево, Вурнары, Канаш, Козловку, Шемуршу, Шумерлю и Яльчики. Пациентов для оказания высококвалифицированной медицинской помощи перевозили в больницы Чебоксар, Москвы, Казани, Нижнего Новгорода и Пензы. Добавим, санитарная авиация в республике появилась по национальному проекту «Здравоохранение». Эвакуацию совершает вертолет «Ансат» с медицинским модулем. На нем любого человека, взрослого или ребенка, могут доставить в больницу в Чебоксарах или в ведущие клиники России. Для пациента такой перелет бесплатный.
Опубликовано: 8 декабря 2021 г.
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