В Алатыре к Новому году украсили живую ель

Автор: Игорь ВасильевВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет
Чтобы создать атмосферу праздника — не обязательно вывозить ель из леса, достаточно нарядить символ Нового года с «городской пропиской». Фото cap.ru

Как и в других городах республики в Алатыре уже нарядили главную новогоднюю ель. Но после праздников эту зеленую красавицу не разберут и не сдадут в утиль — она останется на прежнем месте.
Ради сохранения природных богатств в этом году в Алатыре приняли решение не спиливать ель в лесу, а украсить то дерево, что стоит в сквере по улице Первомайской. На прошлой неделе на статную красавицу-елку повесили игрушки и гирлянды — для этого пришлось прибегнуть к помощи коммунальной техники. А вечером того же дня новогодняя ель на площади перед бывшим Домом детского творчества вспыхнула яркими огоньками, даря алатырцам ощущение приближающегося праздника.

Опубликовано: 6 декабря 2021 г.


Читайте также:

Подведены итоги конкурса на лучшее новогоднее оформление населенных пунктов
Исполняющим обязанности министра природных ресурсов и экологии Чувашии назначен Виктор Косачев
Цитата номера
Олег Николаев обсудил с руководством "Юрмы" проблему загрязнения воздуха
В правительстве Чувашии назначены кураторы нацпроектов
В заповеднике "Присурский" на две недели раньше срока проснулись сурки
Схема обращения с коммунальными отходами в Чувашии далека от оптимальной
Работники ЧЭСК провели для школьников урок, приуроченный к Всемирному дню водных ресурсов

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.