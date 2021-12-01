В Алатыре к Новому году украсили живую ель

Как и в других городах республики в Алатыре уже нарядили главную новогоднюю ель. Но после праздников эту зеленую красавицу не разберут и не сдадут в утиль — она останется на прежнем месте.

Ради сохранения природных богатств в этом году в Алатыре приняли решение не спиливать ель в лесу, а украсить то дерево, что стоит в сквере по улице Первомайской. На прошлой неделе на статную красавицу-елку повесили игрушки и гирлянды — для этого пришлось прибегнуть к помощи коммунальной техники. А вечером того же дня новогодняя ель на площади перед бывшим Домом детского творчества вспыхнула яркими огоньками, даря алатырцам ощущение приближающегося праздника.