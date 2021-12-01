Что будет с утками, когда вода замерзнет?

Чебоксарский залив покрыт льдом, но не весь — местами видна вода. В небольшой полынье ютятся дикие утки. Такая же картина в начале декабря наблюдалась и на небольшом водоеме в парке «Амазония». Многие горожане переживают за будущее «бедных» птичек — не замерзнут ли пернатые, сумеют ли спастись из полыньи, как сказочная Серая шейка…

Но беспокоиться не о чем. Для не улетающих на зимовку уток открытый участок воды посреди льда — естественная среда обитания. Как рассказал «СЧ» заслуженный эколог России Альберт Ластухин, пока лед не встанет полностью, утки будут «охранять» свою водную территорию. «Но полынья все равно замерзнет, и птицы откочуют туда, где есть открытая вода — без нее они зимовать не могут, — говорит он. — В зимний период утки обычно обитают на теплых водоемах ТЭЦ или на так называемой Теплой речке в Новочебоксарске. Могут они улететь и на нижний бьеф Чебоксарской ГЭС, или на реку Илеть, что в Марий Эл, там всегда есть полыньи».

По словам Ластухина, в городских водоемах Чебоксар обитают в основном кряквы. Другие виды уток если и встречаются, то очень редко, и, как правило, они улетают на зиму. Несмотря на то, что кряква птица пугливая, она любит держаться ближе к людям — ведь добросердечные горожане частенько подкармливают их.