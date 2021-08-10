Суды не скупятся на штрафы для подрядчиков

По инициативе прокуратуры Чебоксар руководитель подрядной организации оштрафован на 3,3 млн рублей за нарушение сроков благоустройства территории лесного массива «Дубовая роща».

Установлено, что в рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда» в августе прошлого года между Управлением ЖКХ и благоустройства Чебоксар и обществом с ограниченной ответственностью «Альянс Групп» заключен контракт на выполнение работ по комплексному благоустройству лесного массива «Дубовая роща», включающий разработку и строительство прогулочных зон, детских площадок, зон отдыха.

По условиям контракта его стоимость составила более 85 млн рублей, а срок исполнения установлен не позднее 10.08.2021. Однако к этому времени контракт не был исполнен, работы по благоустройству на момент проверки были приостановлены.

Прокуратура города возбудила в отношении руководителя подрядной организации дело об административном правонарушении. По результатам его рассмотрения суд оштрафовал виновное должностное лицо. В настоящее время строительные работы возоб­новлены и находятся в завершающей стадии.

На крупную сумму по требованию прокуратуры оштрафован и нерадивый подрядчик в Алатыре. Индивидуальный предприниматель выполняет муниципальный контракт, заключенный в мае этого года с городской администрацией по благоустройству дворовых территорий двух многоквартирных домов по улице Чайковского. Проверка показала, что подрядчик тоже не завершил работы в установленный контрактом срок до 30 сентября, на момент проверки они были исполнены лишь на 80 процентов. Предприниматель оштрафован на сумму более 93 тысяч рублей.

Также подверглась штрафным санкциям глава районного центра в Комсомольском районе за то, что не провела ремонт автодороги в селе Комсомольское по улице Заводской. Об этом в прокуратуру сообщил местный житель, рассказав, что на проезжей части автомобильной дороги общего пользования имеется множество дефектов, в том числе большие выбоины. Прокуратура потребовала устранить нарушения, направив представление в адрес главы Комсомольского сельского поселения. Однако они были устранены лишь частично.

При проведении контрольной проверки бросались в глаза многочисленные выбоины, размеры которых превышают допустимые значения, паспортизация указанной автомобильной дороги, чего требует закон, не проведена. Главу поселения по иску прокуратуры оштрафовали на 20 тысяч рублей. Кроме того, прокуратурой в суд направлено административное исковое заявление с требованием обязать администрацию районного центра провести ремонт указанной автомобильной дороги. И оно удовлетворено.

По предварительной информации, денежные средства на ремонт будут учтены при принятии бюджета на 2022 год.