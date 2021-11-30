Валерий Николаев утвержден в должности управляющего Пенсионным фондом в Чувашии

Постановлением правления Пенсионного фонда Российской Федерации с 1 декабря на должность управляющего Отделением Пенсионного фонда РФ по Чувашской Республике назначен Валерий Николаев.

Отметим, что работа эта ему знакома — с июня 2021 года, после того, как покинула свой пост Роза Кондратьева, Валерий Николаев совмещал две должности — управляющего Отделением ПФР по Чувашии и заместителя управляющего.

ИЗ ДОСЬЕ

Валерий Николаев родился 13 января 1974 года в селе Ишлеи Чебоксарского района. Окончил ЧГУ имени И.Н. Ульянова по специальностям «Промышленная электроника» и «Финансы и кредит». Трудовую деятельность начал специалистом Минсоцполитики Чувашии. С 1997 года в системе ПФР, с 2010 года — в должности заместителя управляющего Отделением ПФР по Чувашии.