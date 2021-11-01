В Минздраве Чувашии состоялся День открытых дверей

27 ноября в Министерстве здравоохранения Чувашской Республики состоялся День открытых дверей для ординаторов Института усовершенствования врачей 1-2 года обучения. Главной целью мероприятия стало привлечение молодых, перспективных кадров для прохождения государственной гражданской службы в ведомстве.

В ходе мероприятия ординаторы ознакомились с работой министерства, его структурой. Действующие специалисты рассказали о реализованных проектах в сфере здравоохранения, планах и задачах на будущее.

«Подобные мероприятия не только формируют позитивный имидж государственных органов власти, повышают престиж и привлекательность гражданской службы, но и способствуют притоку новых кадров», — отмечает начальник отдела правового обеспечения и организационной работы Ольга Петрова.

Стоит отметить, что Минздрав Чувашии ведет большую работу по формированию кадрового резерва не только административных должностей, но и по ликвидации дефицита медицинских кадров в подведомственных учреждениях. Для этого в регионе уже действуют специальные программы и меры поддержки. Например, с 2012 года в Чувашии реализуется программа «Земский доктор», а с 2018 – «Земский фельдшер», медикам оказываются дополнительные меры социальной поддержки. Помимо этого, проводятся ярмарки вакансий на базе образовательных учреждений.

Ежегодно министерство здравоохранения Чувашии организует целевой прием граждан, в рамках которого предусмотрено обязательное закрепление за медицинской организацией гражданина после окончания обучения с трудоустройством сроком не менее трех лет. Для привлечения выпускников на целевое обучение предоставляются меры социальной поддержки: для обучающихся по программам специалиста 3000 рублей в месяц в период обучения, для ординаторов – 5000 рублей, для студентов Чебоксарского медицинского колледжа – 2000 рублей.

Благодаря реализации региональных программ, например, во «Второй городской больнице» в 2021 году коллектив пополнился 9 молодыми врачами-терапевтами, а также врачом-неврологом и врачом-оториноларингологом. 15 врачей и 7 медицинских сестер – выпускников 2021 года – приступили в этом году к работе в «Городской клинической больнице №1». Среди них бывшие студенты в том числе Чувашского государственного университета им. И.Н. Ульянова и Чебоксарского медицинского колледжа.