Чебоксарские врачи выходили трехмесячного малыша с полным поражением легких

Андрюше спасли жизнь

В начале пандемии коронавируса считалось, что детям COVID-19 не страшен. И если уж ребятишки все же заражаются, то легко переносят болезнь.

Но, к сожалению, как отмечают эксперты, вирус мутирует и становится более коварным: его новыми штаммами заражаются даже груднички, порой попадая в реанимацию.

Об одном из таких случаев сообщили на днях в Минздраве республики. В прошлом месяце в отделение реанимации инфекционного стационара Городской детской больницы № 2 Чебоксар экстренно госпитализировали трехмесячного малыша со стопроцентным поражением легких. Три недели реаниматологи боролись за жизнь маленького пациента.

«Малыш постоянно получал высокопоточный кислород. Состояние ребенка оценивалось как крайне тяжелое. Проводились консилиумы с участием ведущих анестезиологов-реаниматологов. Совместными усилиями удалось стабилизировать состояние мальчика. Когда ребенку стало легче, его перевели в отделение стационара на долечивание», — рассказала главврач больницы и главный внештатный специалист по инфекционным болезням у детей Минздрава Чувашии Наталия Малова.

За Андрюшу в больнице все переживали, а потому выписка трехмесячного героя, который благодаря врачам смог побороть ковид, стала праздником как для родителей малыша, так и для медперсонала. «Огромное спасибо всем докторам за то, что вложили всю свою душу в нашего сына и помогли ему», — поблагодарила медиков мама Андрея.

По словам Наталии Маловой, больные с поражением легких более 90% без подачи кислорода и других реанимационных мероприятий обычно не выживают. Но даже когда задействован тяжелый медицинский арсенал, спасти удается лишь треть пациентов. Поэтому каждый случай выживания уникален.

«Важно оберегать детей! В группе особого риска — ново-рожденные, — напомнила Наталия Алексеевна. — Необходимо, чтобы все взрослые члены семьи своевременно сделали прививку от COVID-19. Если в семье не привит хотя бы один из взрослых домочадцев, здоровье малыша — под угрозой».