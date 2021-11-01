Пожарный-доброволец из Чувашии стал лучшим в России

Призвание — шагать навстречу огню

С наступлением зимних холодов увеличивается и число пожаров. Особенно это касается частных домов в сельской местности. Тогда наравне с профессиональными огнеборцами часто тушат возгорания и оказывают помощь пострадавшим добровольцы из числа местных жителей. Один из них — Александр Шлифанов, член добровольной пожарной команды из села Ходары Шумерлинского района, недавно одержавший победу во Всероссийском смотре-конкурсе «Лучшая добровольная пожарная команда».

Шумерлинец занял первое место в номинации «Лучший добровольный пожарный». Сам конкурс по понятным причинам проводился в онлайн-формате. На региональном этапе в состязании приняли участие восемь команд со всей республики. Теоретическую часть сдавали в форме тестирования. А в практической участники перед объективом видеокамеры демонстрировали свои профессиональные навыки, на время преодолевали полосу препятствий в боевой одежде, оказывали первую медицинскую помощь пострадавшему, собирали и прокладывали рукавную линию со стволом от пожарного автомобиля, выдвигаясь к финишу дистанции на позицию ствольщика.

Жюри оценивало профессиональные качества участников по балльной шкале. А чтобы все было честно, за ходом состязаний пристально следили сотрудники МЧС и региональные представители Всероссийского добровольного пожарного общества. Вместе со своей добровольной пожарной командой из села Ходары Александр Шлифанов вышел на второй этап конкурса. Там, среди сильнейших представителей Приволжского федерального округа, нашим огнеборцам удалось занять второе место, а Александр в личном зачете стал первым. Вне конкуренции шумерлинец остался и на завершающем этапе, среди лучших добровольцев со всей России.

СПРАВКА «СЧ» Всего на территории Чувашии 188 подразделений добровольной пожарной охраны. Из них 127 — это пожарные дружины и 61 пожарная команда, на вооружении которых 65 единиц техники и 48 мотопомп. Общая численность добровольцев в республике — 1583 человека. В этом году добровольцы приняли участие в тушении 767 пожаров, 38 из которых потушили самостоятельно.

Даже попасть на этот смотр-конкурс было непросто. Для этого участники должны отвечать нескольким критериям: иметь личные заслуги и достижения, обладать профессиональными навыками. «Обязательным условием является наличие допуска к ведению аварийно-спасательных работ, участие дружинников в смотрах-конкурсах и иных значимых мероприятиях. И что очень важно — наличие пожарных автомобилей, аварийно-спасательного оборудования, наборов для оказания первой медицинской помощи пострадавшим, помещений под пожарное депо», — пояснил корреспонденту «СЧ» проверяющий боеготовность добровольцев представитель Главного управления МЧС России по Чувашии майор внутренней службы Сергей Кириллов.

Списанный пожарный автомобиль, равно и как отапливаемое помещение, в котором добровольцы из числа местных жителей смогли бы нести круглосуточное дежурство, Александр Шлифанов вместе с другими энтузиастами отремонтировал своими руками. Произошло это еще в 2013 году. Тогда после череды пожаров в республике и соседних регионах протоирей, настоятель церкви Покрова Пресвятой Богородицы в селе Ходары отец Алексий предложил односельчанам создать местное подразделение добровольной пожарной охраны.

Идея сразу понравилась местным жителям, в числе которых оказался и механик Александр. Нашли подходящее помещение и переоборудовали его под пожарное депо. Видя, что у добровольцев дело спорится, их поддержала и местная администрация, передавшая сельчанам списанный пожарный автомобиль ЗИЛ-131. Нашлись и деньги на ремонт, часть своих средств передал отец Алексий. Активно помогали ускорить рабочий процесс и Всероссийское добровольное пожарное общество, и администрация Шумерлинского района.

Вроде бы и дело благое, а вопросы у некоторых зевак к своему рукастому односельчанину-добровольцу все равно возникали. «Зачем тебе это надо? Тебе за это даже не заплатят!» — вспоминает разговоры некоторых своих знакомых Александр. Зато семья всегда принимала его выбор и поддерживала.

Сейчас у огнеборца в год выходит минимум два десятка выездов на пожар, и каждый из них остается в памяти. Вот и свой первый «боевой» выезд по тревоге, состоявшийся в 2013 году, Александр Шлифанов, наверное, уже никогда не забудет.

Была зима, возгорание случилось в Туванском сельском поселении — там загорелся одноэтажный дом, в котором находилось три человека. Люди были в панике, рядом бушевал огонь… Ребята-добровольцы подоспели первыми и сразу бросились на помощь. Тогда никто не пострадал, а вот имущество спасти удалось лишь частично…

«Первый год при выездах на пожары тряслись руки, поднималось давление, а сердце готово было выскочить из груди. Но потом, когда видишь результат своей работы, еще больше хочется помогать людям. Такая вот зависимость выработалась, — рассказал Александр корреспонденту «СЧ». — Спустя годы суета и страх отступают, теперь в голове есть план действий, знаешь, где что расположено, где в окрестностях находятся ближайшие водоемы, и рабочий процесс становится четким и слаженным».

Но и между выездами по пожарной тревоге скучать не приходится. Помимо дежурств у Александра и других добровольцев в расписании регулярные профилактические рейды в сельских поселениях, обучение воспитанников детских садов и школ правилам пожарной безопасности.

Кстати, в семье у Шлифановых подрастают две дочки: Дарья учится в девятом классе, а Кира ходит в детский сад. Помогать старается вся семья: старшая дочь ведет противопожарную пропаганду среди своих сверстников и учит младшую. Супруга Татьяна хоть и работает медсестрой — по совместительству диспетчер и медик в команде добровольцев.

Сейчас у активистов-огнеборцев из села Ходары две пожарные машины — второй пожарный автомобиль Урал-375 Александр своими руками отремонтировал в 2016 году. Команда добровольных пожарных теперь выезжает на подмогу не только в поселения Шумерлинского района, но и к соседям — в Вурнарский и Аликовский районы.