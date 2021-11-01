Футбольный клуб «Химик-Август» стремится к вершинам

В Сочи проходит финальный турнир чемпионата III дивизиона по футболу, в котором принимают участие восемь лучших команд по итогам соревнований в своих межрегиональных объединениях. Вурнарский «Химик-Август» приехал на юг России в ранге победителя первенства МФС «Приволжье».

По регламенту соревнований восемь команд были разбиты на две группы по четыре коллектива. В первом матче турнира подопечные Александра Ешкина сразились с командой «Ильпар» из Пермского края и уже к десятой минуте вурнарцы, пропустив два гола, оказались в роли отыгрывающихся.

Но «Химик-Август» выбирался и не из таких передряг. Возвращение в игру для вурнарцев началось с точного удара Романа Шалина с 11-метровой отметки. Вурнарцы продолжали наращивать обороты, но мяч никак не хотел залетать в ворота. Но ближе к концу второго тайма, когда надежда на положительный результат практически угасла, Максим Куприянов забил важный гол и сравнял счет!

Тут у вурнарцев снова возникли проблемы — из-за удаления они остались в меньшинстве на последние мгновения матча. К чести подопечных Александра Ешкина команда из данной ситуации вышла достойно — Данила Каманцев хлестким ударом принес победу нашей команде со счетом 3:2!

Второй матч для «Химика-Августа» с командой «Локомотив» (Лиски) из Воронежской области сложился ничуть не легче. Для вурнарцев игра стартовала уже по привычному для этого турнира сценарию — с пропущенного гола… Правда, практически сразу футболист «Химика-Августа» Никита Ярославкин, пальнув левой ногой с дальней дистанции в лучших традициях знаменитого Лионеля Месси, сравнял цифры на табло.

Но на соперников это событие никакого «вау-эффекта» не произвело, и вскоре железнодорожники опять захватили лидерство в матче. Подопечным Александра Ешкина нужно было что-то делать, и вурнарцы старались накрывать противника прессингом на чужой половине поля. Серьезный натиск принес свои плоды в концовке второго тайма — снова на авансцену вышел Данила Каманцев, забивший гол, который установил на табло окончательный счет 2:2.

Вчера подопечные Александра Ешкина сыграли заключительную встречу группового этапа против коллектива «Алмаз-Антей» из Санкт-Петербурга. Игра завершилась со счетом 4:0 в пользу вурнарцев! Таким образом, команда «Химик-Август» вышла в плей-офф турнира.