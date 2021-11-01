Бюджет республики принят в первом чтении

«Объем — беспрецедентный…»

Центральной темой состоявшейся 16 ноября сессии Госсовета республики стал проект закона о бюджете Чувашии на 2022 и плановый период 2023 и 2024 годов.

Как отметил Леонид Черкесов, под председательством которого проходило заседание парламента, в этом году проект республиканского бюджета еще на самых ранних этапах обсуждался на заседании «расширенного Правительства». Многие вопросы министры и депутаты совместно разрешили уже тогда. И как итог этого — депутаты абсолютным большинством голосов поддержали проект главного финансового документа республики.

Внесенный Главой Чувашии законопроект представил первый вице-премьер — министр финансов Михаил Ноздряков. По его словам, в документе учтены важные положения Послания Президента РФ от 15 января 2020 года — о ежемесячных выплатах на детей от 3 до 7 лет, социальных контрактах, бесплатном горячем питании в начальной школе, дополнительных местах в школах, модернизации детских школ искусств, ежемесячных выплатах по 5 тысяч рублей педагогам за классное руководство, модернизации первичного звена здравоохранения. Нашли отражение и решения, озвученные в Послании от 21 апреля 2021 года — о мерах по борьбе с сердечно-сосудистыми, онкологическими заболеваниями, надбавка в 5 тысяч рублей педагогам техникумов и колледжей, обновление парка школьных автобусов, строительство школ, обновление библиотек, домов культуры, детских театров, музеев в сельской местности.

В прошлом кризисном году Чувашия стала одним из шести субъектов ПФО, где выросли собственные доходы. Нынче, по предварительным подсчетам, собственные доходы республиканского бюджета вырастут на 8,2%. Цель обеспечить их рост ставится и на следующий год — пока на 2,8%. Общий объем доходов республиканского бюджета (с учетом поступлений из федерального центра. — Авт.) в 2022 году оценивается в сумме 67 млрд рублей, или 91,5% к оценке поступлений 2021 года. При этом к первоначально утвержденному плану 2021 года рост — на 8,9%.

Тут надо заметить, что проект республиканского бюджета по безвозмездным поступлениям сформирован с учетом проекта федерального бюджета, принятого в первом чтении. Но, по словам Михаила Ноздрякова, уже доступны поправки, внесенные Правительством России ко второму чтению федерального бюджета. Согласно им для Чувашии на ближайшие три года предусмотрены межбюджетные трансферты в объеме почти 92 млрд рублей, с ростом на 6,2 млрд рублей к тем объемам, которые сегодня учтены в проекте бюджета. В частности, на 2022 год предусмотрено 33,3 млрд рублей, то есть на 1,1 млрд больше, чем в представленном законопроекте.

«Из средств, которые дополнительно предусмотрены, хочу озвучить две основные статьи, — сказал первый вице-премьер. — Это дополнительные средства на господдержку малого и среднего предпринимательства, на три года дополнительно республике выделено порядка 1,4 млрд рублей, в том числе на 2022 год — 403,5 млн рублей, из которых почти 400 млн рублей — это дополнительные средства на развитие индустриальных парков и ряд других направлений поддержки малого бизнеса. И другая очень существенная сумма на три года, 3 млрд 239 млн рублей, в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» республике выделяется на приведение в нормативное состояние автомобильных дорог. В 2022 году это дополнительно почти 538 млн рублей. Также необходимо отметить дополнительные средства, практически позволяющие завершить реконструкцию стадиона «Волга» — 418 млн рублей».

Михаил Ноздряков напомнил, что в течение года в Чувашию будут поступать дополнительные средства из федерального бюджета — в этом году, например, объем внебюджетных трансфертов вырос по сравнению с первоначально утвержденными цифрами на 22 процента.

Всего на социальную политику в трехлетнем бюджете предусмотрен 61 млрд рублей, из них 19 млрд 652 млн рублей — в 2022 году. На мероприятия по снижению смертности и повышению качества и доступности медицинской помощи в следующем году предполагается направить 5,7 млрд рублей. Здесь учтены программы модернизации первичного звена здравоохранения, лекарственное обеспечение, программы, направленные на предотвращение смерти от сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний и болезней органов дыхания.

На финансирование отраслей образования, культуры и спорта в 2022 году предусмотрено направить 20,3 млрд рублей. Будет завершено строительство школы в «Садовом», начато — в «Университетском». В рамках проекта «Современный облик сельских территорий» одобрено строительство школы в Мариинском Посаде, на что предусмотрено 276 млн рублей…

«Подводя итоги, необходимо отметить, что в проекте бюджета на 2022–2024 годы практически по всем отраслям отмечается значительный рост объемов, — сказал Михаил Ноздряков. — Объем республиканского бюджета на 2022 год беспрецедентный — 70,7 млрд рублей плюс дополнительно 1,1 млрд — это уже практически 72 млрд рублей. В полном объеме финансово обеспечиваются все социальные обязательства, выплата заработной платы, содержание бюджетной сети, реализация мероприятий по национальным проектам, по достижению национальных целей, учтены мероприятия Стратегии развития Чувашской Республики. Существенное увеличение средств пре-дусмотрено на инвестиции и на стимулирование инвестиций. Последовательно внедряются подходы, направленные на повышение эффективности расходования бюджетных средств».

Из заключения КСП Чувашии

По запланированным расходам бюджет — социально ориентированный, инвестиционный, программный. Более 60,9% составляют расходы по трем разделам — «Социальная политика» (19651,6 млн рублей), «Образование» (17702,9 млн рублей), «Здравоохранение» (5736,9 млн рублей). Расходы на социальную политику — рост к 2019 году на 6241,7 млн рублей…

Комментарии

ЛЕОНИД ЧЕРКЕСОВ, председатель Госсовета Чувашии:

«За несколько дней до сессии прошли публичные слушания по проекту республиканского бюджета Чувашской Республики на трехлетний период. Из-за пандемии их провели в смешанном формате: часть участников присутствовали очно, часть — подключились в режиме видеоконференц-связи. Несмотря на это, прения получились насыщенными: обсуждение бюджета заняло чуть больше трех часов… Чаще всего звучали вопросы, связанные со сферой образования. Участников слушаний интересовало, в каких объемах будут профинансированы строительство и ремонт школ и детских садов, бесплатное горячее питание школьников, оплата труда педагогов. Отмечу, что в бюджете на 2022 год на сферу образования заложено более 17 миллиардов рублей. Это одна из самых больших расходных статей. Также звучали вопросы о формах поддержки социально незащищенных граждан, развитии медицинских учреждений республики, поддержке малого и среднего бизнеса».

НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВ, руководитель фракции «Единая Россия» в Госсовете Чувашии:

«В бюджете республики учтены предложения, поступившие от жителей в ходе предвыборной работы «Единой России». Все они стали частью Народной программы партии. Бюджет Чувашии на ближайшие три года получился социально ориентированным. Если посмотреть на все социальные траты, то эта сумма составит порядка 45-46 млрд рублей. Думаю, что это не предел. Уже при рассмотрении бюджета во втором чтении мы будем детально погружаться в то, какие программы и какие конкретные объекты здравоохранения, культуры, образования требуют дополнительного финансирования. Каждый член фракции «Единая Россия» максимально заинтересован в том, чтобы привлечь деньги на решение тех вопросов, которые еще буквально несколько месяцев назад были приняты в работу в рамках предвыборной кампании».

РЕНАТА ФЕДОРОВА, главный внештатный специалист по сельской медицине Минздрава Чувашии:

«В 2022 году выделяются средства на строительство 16 объектов здравоохранения. Об этом стало известно на IV сессии Госсовета Чувашии при обсуждении республиканского бюджета на 2022–2024 годы. Основная часть строек и ремонтов запланирована на селе, в рамках Программы модернизации первичного звена здравоохранения. Это самая первая медицинская помощь, за которой мы обращаемся, и она должна быть в шаговой доступности. В Чувашии удалось не просто сохранить фельдшерско-акушерские пункты и всю первичную сеть здравоохранения, идет масштабное обновление действующих и строительство новых ФАПов, врачебных амбулаторий и поликлиник. Важно, что при строительстве учитываются принципы бережливого производства: комфортные условия пребывания пациентов и медработников, доступная среда для маломобильных пациентов».

Между тем

Обеды для школьников и ремонт общежитий

Работа над главным финансовым документом на ближайшие годы активно идет и в Госдуме страны. В профильных комитетах парламента обсуждают поправки, поступившие ко второму чтению проекта федерального бюджета на 2022–2024 годы. Свои предложения внесли и депутаты от Чувашии. Вот что рассказала первый заместитель председателя Комитета Госдумы по просвещению Алена Аршинова:

«Следуя национальным целям, которые озвучил Президент Владимир Путин в своем Послании и на съезде «Единой России», мы предусмотрели дополнительные средства в рамках нашего Комитета по просвещению и Комитета по образованию и науке. Для нас очень важно, что мы запланировали дополнительные средства на горячее питание, — Чувашия получит на эти цели 638 млн рублей. Еще 540 млн рублей должны пойти на выплаты классным руководителям и более 70 млн рублей — на выплаты кураторам средне-профессиональных образовательных учреждений. Эти средства будут выделяться ежегодно. К тому же предусмотрено около 430 млн рублей на 2024 год на оснащение материально-технической базы цифровой образовательной среды. Нам важно, что в рамках Комитета по образованию и науке мы сделали все возможное, чтобы заложить около трех миллиардов рублей на капитальный ремонт студенческих общежитий. Наши чувашские вузы также принимают участие в программах по капремонту общежитий — часть зданий построена в 60-70-е годы. Кроме того, мы настоятельно рекомендовали правительству страны предусмотреть средства на программу «Бассейны — вузам». Эта программа очень успешно реализуется в Чувашии, и в рамках ее уже построены бассейны в ЧГПУ имени И.Я. Яковлева и ЧГУ имени И.Н. Ульянова».

Подготовили Екатерина Александрова, Игорь Васильев