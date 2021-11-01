Вместо заказанных костюмов жительница Чувашии получила наполнитель для кошачьего туалета

Весной нынешнего года 50-летняя женщина из села Красноармейское пролистывала сообщения в соцсети и заинтересовалась страницей одной из фирм, предлагавших одежду по весьма демократичным ценам. Ей приглянулись два летних женских костюма, отлично смотревшихся на моделях с фотографий, тем более что стоили они в общей сложности около трех с половиной тысяч рублей.

В преддверии летнего сезона дама быстренько оформила заказ на сайте, получила трек для отслеживания посылки и стала с нетерпением ожидать ее прибытия в Красноармейское.

Но в почтовом отделении, оплатив стоимость товара и доставки, заказчица обнаружила в посылке вместо костюмов пакетик с древесным наполнителем для кошачьего туалета. Потерпевшая, конечно же, слышала, что при покупке товаров через интернет могут выслать разную ерунду, но не ожидала столкнуться с настолько циничным обманом.

Как установили полицейские, деньги местной жительницы ушли на счета некой фирмы, офис которой располагался в Москве. Однако к тому моменту ни организации, ни виртуального магазина в природе уже не было. Предприниматель успел свернуть лавочку, но бывшего директора модной точки разыскали в Нижегородской области, где тот трудился в должности простого автомойщика.

Оперативники из отделения полиции по Красноармейскому району и межмуниципального отдела МВД России «Цивильский», выехавшие в служебную командировку в соседний регион, под конвоем доставили мужчину в Чувашию для допроса. По информации дознавателя МО МВД России «Цивильский» Наталии Ухваровой, ранее 33-летний подозреваемый привлекался к уголовной ответственности за мошенничество. С деньгами у скромного работника автомойки сейчас негусто, но он обещал в ближайшее время возместить ущерб пострадавшей и дал подписку о надлежащем поведении на период дознания.

О задержании мошенника полицейские из Чувашии ориентировали коллег по всей России: возможно, одежду в его «Дамском счастье» заказывали и жительницы других регионов. Интернет-магазинчик просуществовал всего несколько месяцев и не исключено, что был создан нижегородцем исключительно с целью поправить материальное положение за счет доверчивых пользовательниц Всемирной сети…

КСТАТИ За 10 месяцев 2021 года в республике зарегистрировано более 2000 фактов хищений денежных средств путем обмана. Причем доходы мошенников заметно возросли: в указанный период они стали богаче на 330 млн рублей, тогда как в прошлом году сумма ущерба, причиненного жителям Чувашии, была на 100 млн меньше.