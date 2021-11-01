Чебоксарский школьник стал миллионером

Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

В «Артеке» завершился финал Всероссийского конкурса для школьников «Большая перемена». Победителями стали 600 учеников со всей страны. В их числе и трое чебоксарских школьников. Ученик 11 класса чебоксарской школы №56 Игорь Александров получил приз в размере 1 миллиона рублей, Майя Дмитриева из лицея №44 и Яна Семенова из гимназии №2 получили по 200 тысяч рублей.

Эти средства ребята смогут потратить на образование и саморазвитие. А еще у каждого из них теперь есть дополнительные пять баллов в портфолио при поступлении в ВУЗ.

Конкуренция была огромная – 1,5 тысячи учеников 9-11 классов защищали свои проекты, решали кейсовые задания.

Опубликовано: 15 ноября 2021 г.


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