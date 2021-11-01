Завершено строительство средней школы в деревне Кашмаши

В настоящее время идет процесс лицензирования с тем, чтобы в первых числах декабря школьники справили новоселье. Жаль, что не удалось сделать это 1 сентября, как положено, отметил посетивший сегодня школу Глава республики Олег Николаев. Но современное здание, оснащенное новейшим учебным оборудованием, позволяет надеяться на высокое качество образования в этих стенах.

На декабрь намечена сдача нового детсада в Аликове на 240 мест. Объект, где также побывал Глава, тоже проблемный. Его по контракту должны были сдать в минувшем июле. Но пришлось переделывать проектно-сметную документацию, из-за удорожания материалов выросла стоимость контракта.

В итоге новый срок, 19 ноября, тоже оказался нереальным. Как доложили Главе, теперь новоселье детишек намечено на середину декабря. Подробности — в следующем выпуске «СЧ».