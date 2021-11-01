Завершено строительство средней школы в деревне Кашмаши

Автор: Вячеслав ИвановВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

В настоящее время идет процесс лицензирования с тем, чтобы в первых числах декабря школьники справили новоселье. Жаль, что не удалось сделать это 1 сентября, как положено, отметил посетивший сегодня школу Глава республики Олег Николаев. Но современное здание, оснащенное новейшим учебным оборудованием, позволяет надеяться на высокое качество образования в этих стенах.
На декабрь намечена сдача нового детсада в Аликове на 240 мест. Объект, где также побывал Глава, тоже проблемный. Его по контракту должны были сдать в минувшем июле. Но пришлось переделывать проектно-сметную документацию, из-за удорожания материалов выросла стоимость контракта.
В итоге новый срок, 19 ноября, тоже оказался нереальным. Как доложили Главе, теперь новоселье детишек намечено на середину декабря. Подробности — в следующем выпуске «СЧ».

Опубликовано: 11 ноября 2021 г.


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